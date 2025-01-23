Росіяни зводять укріплення, бліндажі та окопи на пляжах поблизу Євпаторії, - Атеш

Про це йдеться у повідомленні партизанського руху "Атеш" в Telegram.

Окрім цього, агенти руху зафіксували місця розміщення особового складу окупантів.

Фото: Атеш

"Такі об'єкти охороняються, підходи до пляжів перекриті. Але це не є проблемою для нас, адже наші агенти є як серед місцевих жителів, так і серед військовослужбовців ЗС РФ, які усвідомлюють усю злочинність війни путінського режиму проти України", - зазначили в партизанському русі.

Фото: Атеш

Фото: Атеш

Фото: Атеш

Там також додали, що зібрану інформацію про дії окупантів у Криму системно передають Силам оборони України.