Росіяни зводять укріплення, бліндажі та окопи на пляжах поблизу Євпаторії, - Атеш
Агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку фортифікацій, які окупанти зводять на прибережній лінії біля Євпаторії. На пляжах будуються укріплення, бліндажі та окопи
Про це йдеться у повідомленні партизанського руху "Атеш" в Telegram.
Окрім цього, агенти руху зафіксували місця розміщення особового складу окупантів.
Фото: Атеш
"Такі об'єкти охороняються, підходи до пляжів перекриті. Але це не є проблемою для нас, адже наші агенти є як серед місцевих жителів, так і серед військовослужбовців ЗС РФ, які усвідомлюють усю злочинність війни путінського режиму проти України", - зазначили в партизанському русі.
Фото: Атеш
Фото: Атеш
Фото: Атеш
Там також додали, що зібрану інформацію про дії окупантів у Криму системно передають Силам оборони України.
- Раніше повідомлялося, що жителі тимчасово окупованого Криму щоденно приєднуються до партизанського руху спротиву "Атеш".
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