"Кількість активістів зростає щоденно": "Атеш" похизувався роботою у Криму

Про це рух спротиву "Атеш" пише у Telegram.

Активісти "Громадянської сили" розповсюдили у Сімферополі заклики приєднуватись до партизанського руху. По всьому місту з'явилися нові графіті.

"Окупаційна влада не в змозі боротися з таким засиллям написів та листівок, що з'являються у Криму. Річ у тому, що кількість наших активістів зростає з кожним днем. Ми вдячні кожному, хто приєднався до нас для боротьби з окупаційною владою та її злочинним режимом! У нас кожен зможе знайти можливість допомогти у цій боротьбі та отримати за цю винагороду!", - йдеться у повідомленні.