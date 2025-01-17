"Кількість активістів зростає щоденно": "Атеш" похизувався роботою у Криму
Жителі тимчасово окупованого Криму щоденно приєднуються до партизанського руху спротиву "Атеш"
Про це рух спротиву "Атеш" пише у Telegram.
Активісти "Громадянської сили" розповсюдили у Сімферополі заклики приєднуватись до партизанського руху. По всьому місту з'явилися нові графіті.
"Окупаційна влада не в змозі боротися з таким засиллям написів та листівок, що з'являються у Криму. Річ у тому, що кількість наших активістів зростає з кожним днем. Ми вдячні кожному, хто приєднався до нас для боротьби з окупаційною владою та її злочинним режимом! У нас кожен зможе знайти можливість допомогти у цій боротьбі та отримати за цю винагороду!", - йдеться у повідомленні.
- 17 січня "Атеш" провів розвідку місця дислокації ворожих катерів у тимчасово окупованому Криму. РФ планує перекинути їх на Херсонський напрямок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.17 Купівля 42.17Продаж 42.75
- EUR Купівля 43.38Продаж 44.15
- Актуальне
- Важливе