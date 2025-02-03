Через обстріли на Донеччині загинули щонайменше шестеро людей
У понеділок, 3 лютого, у Донецькій області були знайдені тіла щонайменше шістьох людей, які загинули внаслідок російських загарбницьких дій
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"У Часовому Яру тривають активні бойові дії, але частина людей досі залишаються у місті. Нещодавно від рук росіян там загинули 5 людей від 32 до 66 років - сьогодні вдалося знайти тіла загиблих", - написав він.
За словами Філашкіна, 3 лютого також стало відомо, що напередодні у Покровську загинув 62-річний чоловік. Крім того, у Рубцях Лиманської громади поранено людину.
- За день до цього російські війська обстріляли село Шевченко у Покровському районі Донеччини, в результаті чого поранень зазнали три людини, пошкоджені два будинки.
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