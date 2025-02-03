Через обстріли на Донеччині загинули щонайменше шестеро людей

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"У Часовому Яру тривають активні бойові дії, але частина людей досі залишаються у місті. Нещодавно від рук росіян там загинули 5 людей від 32 до 66 років - сьогодні вдалося знайти тіла загиблих", - написав він.

За словами Філашкіна, 3 лютого також стало відомо, що напередодні у Покровську загинув 62-річний чоловік. Крім того, у Рубцях Лиманської громади поранено людину.