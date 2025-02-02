Росіяни обстріляли село Шевченко на Донеччині: троє людей поранені

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Вже сьогодні зранку у громаді під обстріл потрапило село Шевченко — 3 людини поранено, пошкоджено 2 будинки", - зазначив він.

За його даними, минулої доби у Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено будинок. У Покровському районі пошкоджені щонайменше дев’ять будинків, зокрема у Мирнограді, Білицькому, Родинському.

У Краматорському районі зафіксовано пошкодження трьох будинків і газогону у Лимані. В Костянтинівці пошкоджено адмінбудівлю і авто.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджені вісім будинків.

Загалом за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 226 людей, у тому числі 4 дитини, зазначив голова ОВА.