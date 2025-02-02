Росіяни обстріляли село Шевченко на Донеччині: троє людей поранені
2 лютого російські війська обстріляли село Шевченко у Покровському районі Донеччини, в результаті чого поранень зазнали три людини, пошкоджені два будинки
Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Вже сьогодні зранку у громаді під обстріл потрапило село Шевченко — 3 людини поранено, пошкоджено 2 будинки", - зазначив він.
За його даними, минулої доби у Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено будинок. У Покровському районі пошкоджені щонайменше дев’ять будинків, зокрема у Мирнограді, Білицькому, Родинському.
У Краматорському районі зафіксовано пошкодження трьох будинків і газогону у Лимані. В Костянтинівці пошкоджено адмінбудівлю і авто.
У Сіверську Бахмутського району пошкоджені вісім будинків.
Загалом за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 226 людей, у тому числі 4 дитини, зазначив голова ОВА.
- Протягом минулого тижня російські окупаційні війська атакували територію України майже пів сотнею ракет та сотнями ударних безпілотників й авіаційних бомб.
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