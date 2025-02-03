Ольга Крупник стала головною редакторкою телеканалу “Еспресо”
З 3 лютого Ольга Крупник очолила редакцію телеканалу “Еспресо”. На цій посаді вона замінила Світлану Чкан
Останній рік Ольга Крупник працювала шеф-редакторкою контенту на FM “Галичина” та продюсувала кілька проєктів з Ukraїner.
Протягом шести років працювала головою редакторкою Львівської філії Суспільного мовника, а також західного хабу, куди входило 5 філій. Ще раніше була спеціальною кореспонденткою загальнонаціональних телеканалів, випусковою редакторкою та сценаристкою.
Ольга Крупник була залучена у проєктах співпраці зі Шведським радіо та телебаченням SVT та Японським суспільним мовником NHK.
Має досвід викладання на магістерській програмі з комунікацій в Українському католицькому університеті.
“Разом з командою “Еспресо” планую зосередитись на нових проєктах та роботі з контентом, який ми дистрибуватимемо на всіх наших медіаплатформах. Мета - нарощувати аудиторію не лише на ТБ та пропонувати для всіх платформ якісний, цікавий і актуальний контент”, - коментує Ольга Крупник.
“Ми раді посиленню нашої професійної команди та сподіваємось на плідну співпрацю із втілення амбітних планів “Еспресо”. Актуальність, оперативність, ще більше цікавого контенту та спеціальних проєктів - саме на цьому ми зосереджуємо свою роботу”, - коментує Анастасія Равва, генеральна продюсерка “Еспресо”.
Світлана Чкан залишила компанію і перейшла працювати в українську редакцію польського мовника TVP.
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