Пішов з життя український письменник і журналіст Олег Поляков
У віці 53 років помер український письменник, критик і журналіст Олег Поляков. У лютому у "Видавництві Старого Лева" посмертно вийде його роман "П’ять поглядів на весняний вогонь"
Про це повідомляється на сайті "Видавництва Старого Лева".
"З сумом повідомляємо про втрату Олега Полякова — сучасного прозаїка, критика та журналіста, одного з творців нової химерної прози. Його смерть стала невимовною втратою для рідних, друзів та всіх, хто цінував його творчість", - зазначили у видавництві.
Його четвертий роман – "П’ять поглядів на весняний вогонь" – має вийти посмертно в лютому.
Олег Поляков народився 6 лютого 1971 року в Павлограді Дніпропетровської області. Закінчив факультет журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка у 1993 році. Він працював журналістом на Львівському телебаченні, редагував профільні видання з менеджмент-освіти, НДО, будівництва та екології. У рамках творчого об'єднання "Школа Вільних Мистецтв" долучався до роботи над музичними, кіно- та телепроєктами.
Манеру письма Олега Полякова деякі критики відносять до нової химерної прози або магічного реалізму. Сам автор описував свій стиль як "реалістичний магізм", пояснюючи, що не переступає "меж здорового глузду", а з химерністю у його романах можна стикнутися "за рогом сусіднього будинку, в метро, фаст-фуді, власне — будь-де".
Перші прозові твори Полякова "У напрямку далеких гаїв", "Діти вогню" з'явилися на сторінках часопису "Країна мрій", а його критичні матеріали публікувалися у "Кур'єрі Кривбасу". Дебютний роман "Рабині й друзі пані Векли" критик Євгеній Стасіневич назвав одним із найкращих літературних дебютів останніх років.
Олег мешкав і працював у Львові, Луцьку, Ірпені та Києві. Він був одружений і мав доньку.
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