Національний кешбек: за січень українці накопичили понад 400 млн грн
У січні за програмою "Національний кешбек" українці накопичили 414 млн грн. При цьому кількість активних користувачів перевищила 5 млн осіб
Про це повідомила перша віцепрем'єрка, очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.
"За п’ять місяців від запуску програма "Національний кешбек" набрала обертів — кількість активних користувачів перевищила 5 мільйонів. Загалом за увесь час українці накопичили майже 1,3 млрд грн кешбеку, з них 850 млн — за грудень і січень", - сказала вона.
Кешбек у розмірі 10% нараховують за купівлю товарів українського виробництва.
"Основна вимога до виробника — виробничі потужності мають бути на території України, до товару — наявність унікального штрихкоду. Точка продажу має бути на загальній системі оподаткування і формувати фіскальні чеки", - уточнили в Мінекономіки.
У програмі може взяти участь кожен повнолітній українець. Максимальна сума кешбеку — 3 тис. грн на місяць.
У програмі беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів. Кешбек доступний на 365 тис. товарів українського виробництва від понад 1700 виробників.
- Уряд на засіданні 20 серпня 2024 року схвалив постанову про "Національний кешбек", завдяки чому українці зможуть отримати компенсацію 10% за купівлю вітчизняних товарів.
- 17 грудня Кабмін збільшив видатки на програму.
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