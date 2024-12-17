Уряд збільшив видатки на програму "Національний кешбек"

Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

Так, уряд зменшив видатки розвитку за програмою створення індустріальних парків на 312,1 млн грн та за програмою компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення на 81,7 млн грн.

Натомість Кабмін ухвалив рішення про "збільшення обсягу видатків споживання за програмою "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги" за загальним фондом у сумі 81 млн 669,74 тис. гривень та за спеціальним фондом у сумі 312 млн 109,59 тис. гривень".

Нагадаємо, що в листопаді за програмою "Національний кешбек" українці накопичили понад 250 млн грн. Кошти виплатять наприкінці грудня.