У листопаді українцям нарахували вдвічі більше Національного кешбеку, ніж у жовтні

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Згідно з повідомленням, це вдвічі більше, ніж у жовтні.

До програми долучилися вже понад 4 млн громадян.

"Кількість учасників програми й сума нарахованого кешбеку продовжують стабільно зростати. Програма створює комплексний ефект: громадяни отримують фінансову підтримку у вигляді 10% кешбеку, держава отримує податки на Збройні Сили, місцеві виробники мають замовлення і створюють робочі місця", - прокоментувала очільниця відомства Юлія Свириденко.

У міністерстві нагадали, що кошти від Нацкешбеку оподаткуванню не підлягають.

Аби вчасно отримати виплату кешбеку, необхідно активувати картку для виплат у застосунку "Дія". Для цього потрібно перейти до розділу Сервіси, обрати Національний кешбек і вибрати наявну картку для виплат національного кешбеку. Якщо картки ще немає, Дія запропонує відкрити її через застосунок одного з банків-партнерів.

У програмі "Національний кешбек" беруть участь провідні національні торгівельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів, наголосили в Мінекономіки. До програми приєдналося вже 1600 виробників. Кешбек доступний на 340 тис. товарів українського виробництва.

Станом на кінець листопада громадяни відкрили вже 4,6 млн карток. До програми долучилися 15 банків, зокрема державні ПриватБанк, Ощадбанк і Укргазбанк.

Уряд на засіданні 20 серпня схвалив постанову про "Національний кешбек", завдяки чому українці зможуть отримати компенсацію 10% за купівлю вітчизняних товарів.

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