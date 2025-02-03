Кличко обговорив з делегацією Європейського банку покращення енергостійкості Києва та модернізацію громадського транспорту
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з делегацією Європейського банку для обговорення подальшого фінансування важливих для столиці проєктів
Про це він написав у телеграм.
Кличко провів зустріч, зокрема, й з керівним директором ЄБРР в Україні та Молдові Арвідом Тюркнером.
"Обговорили подальше фінансування важливих для Києва проєктів. Зокрема, запровадження у столиці заходів з енергостійкості в умовах можливих відключень електроенергії, модернізацію міського громадського транспорту", - розповів міський голова.
Кличко подякував керівництву ЄБРР, що воно підтримує проєкти розвитку, втілення яких є важливими для української столиці.
- У Києві 30 січня затвердили заходи з проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання, відповідно до яких про початок хвилини мовчання оголошуватимуть, зокрема, в громадському транспорті.
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