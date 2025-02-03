Кличко обговорив з делегацією Європейського банку покращення енергостійкості Києва та модернізацію громадського транспорту

Про це він написав у телеграм.

Кличко провів зустріч, зокрема, й з керівним директором ЄБРР в Україні та Молдові Арвідом Тюркнером.

"Обговорили подальше фінансування важливих для Києва проєктів. Зокрема, запровадження у столиці заходів з енергостійкості в умовах можливих відключень електроенергії, модернізацію міського громадського транспорту", - розповів міський голова.

Кличко подякував керівництву ЄБРР, що воно підтримує проєкти розвитку, втілення яких є важливими для української столиці.