У Києві оголошуватимуть про хвилину мовчання в громадському транспорті, на рекламних носіях і через міський застосунок
У Києві 30 січня затвердили заходи з проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання, відповідно до яких про початок хвилини мовчання оголошуватимуть, зокрема, в громадському транспорті
Про це йдеться на сайті КМДА.
Відтепер у столиці оголошуватимуть про загальнонаціональну хвилину мовчання у громадському транспорті, через звукові оповіщення на Хрещатику й Майдані Незалежності, а також через мобільний застосунок "Київ Цифровий" та на рекламних носіях.
Водночас влада рекомендує установам, закладам й організаціям, незалежно від форми власності, призупиняти роботу на хвилину, за винятком, якщо це неможливо через безперервний режим роботи або необхідність проведення невідкладних заходів.
Очільник постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Київської міської ради Вадим Васильчук зауважив, що рекомендації нададуть змогу не лише висловити вдячність загиблим захисникам і захисницям, а й сприятимуть єднанню громади столиці навколо спільних цінностей та пам’яті.
Рішення ухвалили 78 депутатів на пленарному засіданні Київради.
- У вівторок, 28 січня, у центрі Рівного водій автомобіля Volkswagen Passat не зупинився під час хвилини мовчання. За це його оштрафували.
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