У Києві оголошуватимуть про хвилину мовчання в громадському транспорті, на рекламних носіях і через міський застосунок

Про це йдеться на сайті КМДА.

Відтепер у столиці оголошуватимуть про загальнонаціональну хвилину мовчання у громадському транспорті, через звукові оповіщення на Хрещатику й Майдані Незалежності, а також через мобільний застосунок "Київ Цифровий" та на рекламних носіях.

Водночас влада рекомендує установам, закладам й організаціям, незалежно від форми власності, призупиняти роботу на хвилину, за винятком, якщо це неможливо через безперервний режим роботи або необхідність проведення невідкладних заходів.

Очільник постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Київської міської ради Вадим Васильчук зауважив, що рекомендації нададуть змогу не лише висловити вдячність загиблим захисникам і захисницям, а й сприятимуть єднанню громади столиці навколо спільних цінностей та пам’яті.

Рішення ухвалили 78 депутатів на пленарному засіданні Київради.