"Не встигнуть перевірити такий наплив військовозобов'язаних": голова підкомітету ВР з питань кібербезпеки про відтермінування проходження ВЛК обмежено придатними

Про це заявив голова підкомітету ВР з питань безпеки у кіберпросторі Олександр Федієнко у коментарі кореспондентці Еспресо Катерині Галко.

"Цей законопроєкт був ініційований з урахуванням потреби від Генерального штабу, Міністерства оборони, бо вони на Комітеті повідомили, що наплив такої категорії людей, майбутніх військовозобов'язаних, достатньо високий, великий і просто фізично ніхто не встигне їх перевірити, обробити і так далі. Тому, звісно, Комітет підтримав цю ініціативу, прийняти відповідні зміни до діючого законодавства щодо перенесення терміну до 5 червня 2025 року, тобто громадяни України, які є обмеженими придатними, зобов'язані до 5 червня підтвердити: або вони придатні, або вони непридатні"

Федієнко підкресив, що норму відповідальності не було змінено - це адміністративна відповідальність від 17 тисяч гривень штрафу у разі, якщо громадян України зі статусом обмежено придатного не проходить відповідну перевірку ВЛК.

Очільник підкомітету ВР з питань кібербезпеки наголосив, що ВЛК повинні прийти всі громадяни України без виключення.

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"Це інший трошки закон, закон про мобілізацію, де чітко визначено, що громадяни України віком від 25 до 60 років зобов'язані пройти ВЛК. Цей закон встановлює ще одну норму, окрім перенесення терміну, це те, що громадяни зобов'язані самостійно звернутися до територіального центру комплектування, тобто до ТЦК, або зареєструватися в кабінети призовника, це додаток Резерв+, і там також зробити самостійне звернення. Тобто трошки змінюється акцент, якщо раніше воно працювало за наступним чином, що це є обов'язок громадяни України, але ТЦК повинен був направити повістку, то зараз, згідно з цих змін, громадяни повинні самостійно звернутися до ТЦК", - пояснив він.

Федієнко не впевнений, що закон ухвалять до 5 лютого, тому існують інші законопроєкти.

"Я знаю, що правоохоронний комітет його подавав, або якісь зміни, коли пропонується не притягувати до відповідальності громадян України, які не встигли до 5 лютого. Ми розуміємо, що є відповідний виклик від суспільства, що вони готові прийти, але система не може їх обслуговувати. Це проблема не суспільства, а системи. Є задача зміни щодо перенесення термінів, але при цьому ми повинні звільнити таких громадян від відповідальності. Тому там правоохоронний комітет займається також цим питанням. Я думаю, що громадяни, навіть якщо цей закон не буде прийнятий, і обмежено-придатні громадяни не пройшли до 5 лютого військово-лікарську комісію, то вони не будуть притягнути до відповідальності", - резюмував голова підкомітету ВР з питань безпеки у кіберпросторі.