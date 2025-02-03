Електронні направлення на ВЛК: чи вирішить це проблеми системи

Про це розповів юрист Юрій Танасійчук, передає Громадське.

31 січня запрацювали електронні направлення на ВЛК. Міністерство оборони анонсувало, що ці електронні направлення, можливо, пришвидшать проходження комісії, зокрема обмежено придатним військовозобов'язаним, які мали пройти цю комісію до 5 лютого.

Хто і чому повинен повторно пройти ВЛК

"Наші парламентарі, зокрема профільні комітети, коли приймають зміни до законодавства, досить часто не розглядають їх на предмет ризиків. Що в принципі відбулося? 2 жовтня 2024 року був прийнятий Закон України "Про внесення змін до деяких Законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців, поліцейських на соціальний захист". І звідси почався відлік - до 4 лютого включно. У перехідних положеннях цих змін було зазначено, що потрібно ще раз пройти ВЛК тим особам, які не оновили дані до 16.07. Але ця норма прописана не імперативно - там вжита зовсім інша термінологія. Відтак в юристів почалися дискусії: то все ж таки зобов'язані громадяни України, які обмежено придатні, але придатні для служби у війську, проходити це ВЛК чи ні?

Моя позиція є наступною: оскільки територіальні центри комплектування можуть по-різному трактувати це визначення, яке закладено в законі, найкраще буде, щоб обмежено придатні громадяни повторно пройшли ВЛК до 4 лютого. Аби потім не оскаржувати дві різні точки зору, не звертатися в суд, не оскаржувати адміністративні стягнення, які в окремих випадках окремими територіальними центрами комплектування щодо них можуть бути застосовані", - пояснив юрист.

Чому виникли живі черги на проходження ВЛК

Під територіальними центрами комплектування виникли великі живі черги із людей на проходження ВЛК. Юрій Танасійчук зазначив, що подекуди вони могли сягати й 200 людей. Проте комісію вдавалося пройти мізерному відсотку. За словами додзвонювача в наш етер, таких людей могло бути 20 з усієї черги за день. Тоді як експерт з етеру поділився, що є центри комплектування, у яких ВЛК вдалося пройти 2-3 людям. Водночас так звані "бусифіковані" громадяни, яких привозили співробітники ТЦК, проходили ВЛК поза чергою.

"До цього треба було готуватися. Жодних організаційних дій вчинено не було. Я не бачу, наприклад, для себе перешкод організувати електронне медичне скерування ще у 2023-му, 2024 році. Не тільки для осіб, які стоять на військовому обліку і обмежено придатні. А взагалі для осіб, які підлягають мобілізації. Навіть для тих, хто досягає, але ще не досягнув 18-річного віку. 16, 17 років, де первинно утворюються документи і заводиться справа в територіальному центрі комплектування. Друге. Потрібно вибирати термінологію юридичну більш ретельно, ніж це було вибрано в зазначеному мною законі. Оскільки законодавець вибрав термін "підлягають проходженню ВЛК", його дотепер можна трактувати по різному", - зазначив Юрій Танасійчук.

Юрист пояснив, що є доцільним ввести електронні черги й у інших взаємодіях із територіальними центрами комплектування.

"Електронні черги, не тільки по ВЛК, але також що стосується різних питань бронювання, різних питань для осіб, рідні і близькі яких загинули, рідні і близькі яких знаходяться в полоні, які зобов'язані взаємодіяти з ТЦК, рідні і близькі яких отримали юридичний статус, на превеликий жаль, "зниклий безвісти". Взаємодія з ТЦК по багатьох пунктах у цих процесах є. Очевидно, що потрібні електронні черги. Так відбуватися, як відбувається зараз, воно не може", - сказав Танасійчук.

Довідка:

Обмежено придатних, які не пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК) до 4 лютого, не будуть штрафувати чи оголошувати в розшук. Про це 30 січня за підсумками наради в Офісі президента повідомила заступниця голови ОП Ірина Верещук. За її словами, у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт, який зобов'язує тих, кого до 4 травня 2024 року визнали обмежено придатними, повторно пройти ВЛК до 5 червня. Наразі закон дає їм час до 4 лютого, але Верещук раніше зазначала, що цей строк потрібно продовжити через велику кількість таких людей.