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"Дія бомби є дуже ефективною": Defense Express про використання дронів з бойовою частиною 250 кг для ударів по РФ

Тетяна Нижник
3 лютого, 2025 понедiлок
18:21
Війна з Росією Фугасна авіабомба ФАБ-250М-54

Сьогодні вдосконалюється як технологічна база нанесення ударів по території Російської Федерації, так і тактика їх застосування

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Про це розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері Еспресо.

"Наразі наша промисловість випускає десятки різноманітних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) різних типів, включаючи адаптовані цивільні легкомоторні літаки. Цей процес розпочався ще раніше, коли на ці літаки в якості бойової частини встановлювали стокілограмові осколково-фугасні бомби, які могли наносити удари на відстані до 2000 км. Зараз вага, яку можуть піднімати ці літаки, збільшена до 250 кг. Крім того, ці бомби можна скидати, що дозволяє використовувати літаки багаторазово", - повідомив він.

Ресурс, який раніше використовувався для перенесення 100 кг на відстані 2000 км, тепер переведений в іншу площину, збільшено кількість вантажу. Завдяки сучасним системам управління, ці легкомоторні літаки у якості дронів-бомбардувальників можуть уражати ворожі об'єкти і повертатися назад, - додав Рябих.

За його словами, дія подібної бомби є дуже ефективною проти об'єктів, які не мають суттєвого захисту. Хоча вона не знищить захищені об'єкти, для яких потрібен інший тип бомби, більшість цілей Сил оборони можуть бути вражені. 

"Ці літаки можуть використовуватися під час комплексної повітряної атаки разом з іншими безпілотними літальними апаратами, що забезпечить прорив через вузли протиповітряної оборони противника і підхід до об'єктів", - сказав військовий експерт.

  • Нагадаємо, нещодавно у Defense Express повідомили, що українські ударні дрони тепер можуть використовувати "повноцінні" авіаційні бомби вагою 250 кг.
Теги:
Новини
Україна
Росія
зброя
російська армія
окупанти
безпілотник
зброя для України
втрати окупантів
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