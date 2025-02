Майбутнє за роботизованою освітою: у львівських школах нові кабінети інформатики

Софія Волошина з рідними виїхала з окупованого Мелітополя Запорізької області. Переїзд до Львова у підлітковому віці видається дівчині випробуванням.

"Мені, чесно, було не так легко у новому місті та у школі адаптуватися. Виникали цікаві ситуації, проблемні й смішні. Я була спочатку не дуже активною учасницею, мені здавалося, що спокійніше бути на самоті. Але дівчата з мого класу почали активніше звертатися до мене і ми якось так здружилися, все налагодилося", - розповідає Софія, яка нині навчається у львівській школі №60.

"У нас дуже розвинене учнівське самоврядування, хороша директорка школи, вона залучає учнів до різноманітних проєктів. Мені запам’яталася участь нашої шкільної команди у таборі підприємництва та інновацій від українсько-тайванського проєкту Leave no one behind partnership. За два дні ми відкрили нову можливість роботи із штучним інтелектом, а головне, ми, ще підлітки, створили свій бізнес-проєкт, який може справді стати реальною власною справою", - поділилася Софія Волошина.

Директорка школи №60 Людмила Рачковська розповідає, що у закладі освіти навчаються 53 дитини, які приїхали до Львова, рятуючись від війни. Заклад освіти також має 20-річний досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

"Ми були одними з перших, хто впроваджував інклюзію, переймаючи міжнародний досвід. З 2023 року у школі діє інклюзивно-ресурсний центр. У нас навчаються 25 дітей з особливими потребами", – зазначила директорка.

"Ми комп’ютеризуємо понад 50 шкіл у Львові, а загалом проєкт охопить 100 закладів освіти у трьох областях. 33 вчителі інформатики із Львівської, Івано-Франківської, Полтавської областей підвищили кваліфікацію в Українському католицькому університеті. Одночасно у школах проходять табори підприємництва та інновацій для старшокласників. Для нас дуже важливо, щоб діти мали можливість отримати хорошу освіту в Україні і не виїжджали за кордон. Це основна мета проєкту: він для нашого майбутнього", – підкреслив Микола Княжицький.

Нова техніка необхідна школам для впровадження STEM-освіти, наголошує директорка школи №77 з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності Зоряна Демчук. Разом із колективом вчителів та з учнями впроваджують кілька масштабних проєктів: "Школа повного дня", "Круто для школи", "Діяльнісний підхід до навчання". У школі інтегрують зміст навчальних предметів, об'єднують їх, щоб діти пізнавали світ цілісно, а не за окремими галузями.

"Майбутнє за роботизованою школою. Уже три роки учні нашої школи вивчають робототехніку. Ми розуміємо, що навички використання, програмування роботів потрібно розвивати. Тому використовуємо усі шанси, щоб укомплектувати школу технікою. Сучасні, потужні ноутбуки від проєкту Leave no one behind partnership - це потрібний нам подарунок", - акцентувала Зоряна Демчук.

За словами координаторки проєкту інноваційної освіти та комп’ютеризації Уляни Пак, важливою умовою участі є відповідальне навчання шкільних команд.

"Ми передали техніку у школи Івано-Франківської області, тепер передаємо цінні подарунки у львівські школи. Далі команда проєкту вирушає на Полтавщину. Зростає кількість охочих взяти участь у проєкті. Завдячуємо Тайваню за благодійну допомогу та працюємо над тим, щоб проєкт продовжити і розширити на інші області нашої держави", - повідомила Уляна Пак.