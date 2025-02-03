"Наразі ми перебуваємо в обороні": офіцер 80-ї ОДШБр Гайдащук про ситуацію на Курщині
Старший офіцер відділу комунікацій 80-тої окремої десантно-штурмової бригади, старший сержант Петро Гайдащук зауважив, що декілька днів військові не спостерігають тактики, яку війська КНДР застосовували на Курщині
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Є інформація про те, що підрозділи північнокорейських військових відвели. Декілька останніх днів ми не спостерігаємо їх. Точніше сказати, ми не спостерігаємо тієї тактики, яка була притаманна північнокорейським підрозділам. Тобто, на відміну від росіян, вони застосовували тактику великих людських хвиль. Це до півсотні людей, які без бронетехніки рухалися по 10-15 кілометрів у напрямі напрямку наших позицій. І виходячи там на на відстань удару штурму, ці військовослужбовці могли просто в повний зріст бігти в напрямку наших позицій, не зважаючи на ті втрати, які там задавали завдавала їм наша артилерія, наші дрони", - сказав він.
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Петро Гайдащук зауважив, що північні корейці просто переступали через своїх поранених, через тіла вбитих і намагалися зайти до них на позиції. Проте напевнив, в їхній зоні відповідальності такі спроби росіян і військ КНДР є безрезультативними: "Нам вдавалося і вдається завдавати противнику досить-таки великі втрати".
Також він розповів про ситуацію на Курщині, зауважив, що цей напрямок є дуже важливим для росіян.
"І вони (росіяни, ред.) давно собі, вони не приховують того, поставили за мету витіснити наші сили. В зоні відповідальності 80-ї бригади ситуація є досить стабільною. Нам вдається відбивати штурми, утримувати оборону раніше зайнятих нами позицій. Противник використовує артилерію, дрони, бронетехніку. Бронетехніка переважно використовується задля доставки штурмових підрозділів і все рідше задля вогневої підтримки цих підрозділів. Тобто завдяки досвіду наших десантників, керованості підрозділами і добре побудованій обороні в зоні відповідальності нашої бригади нам вдається утримувати позиції і відбивати спроби штурмів, бо наразі ми перебуваємо в обороні", - додав Петро Гайдащук.
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