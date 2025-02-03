Противник здійснює перегрупування, відтягнув війська КНДР: Згурець про ситуацію на Курщині
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що на сьогодні противник не має сил та можливостей, аби повністю витіснити українські підрозділи з Курщини
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Після четвертої хвилі наступу на Курщині, який завершився позаминулого тижня, зараз відбувається перегрупування сил противника. Спроби ворога витіснити наші сили успіху не мали. Були публікації у низці закордонних видань про те, що окупанти відтягнули свої північнокорейські війська, які діяли разом з росіянами у Курській області", - зауважив військовий експерт.
За його словами, вчора, 2 лютого, на зустрічі з журналістами Associated Press президент України Володимир Зеленський сказав, що 12 тисяч північнокорейських військових діяли на Курщині, з яких 4 тисяч – вбиті та загиблі. Тобто потенціал північнокорейців зараз суттєво сточився.
"А в ніч з 30 на 31 січня відбулися удари по командних пунктах армії РФ, зокрема на Курщині в зоні Рильська. В інтерв'ю Володимир Зеленський також говорив, що була знищена значна кількість і російських, і північнокорейських офіцерів ударом по цьому командному пункту. В будь-якому разі зараз противник, як я розумію, не має сил та можливостей, аби повністю витіснити українські підрозділи з Курщини. Бойові дії там тривають і, думаю, ще триватимуть певний час", - резюмував Сергій Згурець.
- 27 січня Sky News із посиланням на українських військових писало, що близько двох тижнів тому північнокорейські військові тимчасово відійшли з лінії фронту в Курській області РФ. Проте очікується, що вони "скоро повернуться".
- Згодом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко розповів, що північнокорейські військові, яких росіяни залучили для участі у війні проти України, не навчилися протистояти українським дронам, артилерії та наразі проводять з офіцерами "роботу над помилками".
- 31 січня NYT поінформував: війська КНДР, які воювали разом з російською армією проти України у Курській області, вивели з лінії фронту через великі втрати.
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