Противник здійснює перегрупування, відтягнув війська КНДР: Згурець про ситуацію на Курщині

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Після четвертої хвилі наступу на Курщині, який завершився позаминулого тижня, зараз відбувається перегрупування сил противника. Спроби ворога витіснити наші сили успіху не мали. Були публікації у низці закордонних видань про те, що окупанти відтягнули свої північнокорейські війська, які діяли разом з росіянами у Курській області", - зауважив військовий експерт.

За його словами, вчора, 2 лютого, на зустрічі з журналістами Associated Press президент України Володимир Зеленський сказав, що 12 тисяч північнокорейських військових діяли на Курщині, з яких 4 тисяч – вбиті та загиблі. Тобто потенціал північнокорейців зараз суттєво сточився.

"А в ніч з 30 на 31 січня відбулися удари по командних пунктах армії РФ, зокрема на Курщині в зоні Рильська. В інтерв'ю Володимир Зеленський також говорив, що була знищена значна кількість і російських, і північнокорейських офіцерів ударом по цьому командному пункту. В будь-якому разі зараз противник, як я розумію, не має сил та можливостей, аби повністю витіснити українські підрозділи з Курщини. Бойові дії там тривають і, думаю, ще триватимуть певний час", - резюмував Сергій Згурець.