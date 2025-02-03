"Я вважаю, це перемога": нардеп Мережко про фактичне визнання ПАРЄ Путіна терористом
Народний депутат України, голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко розповів, чим закінчилась історія із відмовою секретаріату ПАРЄ в реєстрації правки про визнання Путіна терористом
Про це він розповів в етері Еспресо.
Народний депутат зауважив, що врешті вдалося досягти компромісу.
"В результаті вдалося досягти компромісу. Тобто в кінцевому рахунку, що ми бачимо в тексті цієї резолюції? Ми бачимо визначення Путіна як терориста, але не вжито самого терміна "терорист". Тобто коли я розмовляв з цією пані (яка займається реєстрацією в секретаріаті ПАРЄ, - ред.), там до розмови долучилась ще одна дуже цікава юристка, також із Франції", - сказав він.
Олександр Мережко зауважив, що в кінцевому тексті зрозуміло, що російський диктатор Володимир Путін є терористом.
"Ми напрацювали в кінцевому рахунку такий текст, з якого чітко зрозуміло, що йдеться саме про Путіна як терориста. І я вважаю, це перемога, і це надзвичайно важливо, і це відкриває можливості для нашої дипломатії", - вважає нардеп.
- 30 січня повідомлялося, що секретаріат Парламентської асамблеї Ради Європи відмовив українському нардепу Олександру Мережку та ще трьом співавторам у реєстрації правки, яка покладає на російського диктатора Володимира Путіна провину за численні акти терору проти цивільного населення.
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