"Я вважаю, це перемога": нардеп Мережко про фактичне визнання ПАРЄ Путіна терористом

Про це він розповів в етері Еспресо.

Народний депутат зауважив, що врешті вдалося досягти компромісу.

"В результаті вдалося досягти компромісу. Тобто в кінцевому рахунку, що ми бачимо в тексті цієї резолюції? Ми бачимо визначення Путіна як терориста, але не вжито самого терміна "терорист". Тобто коли я розмовляв з цією пані (яка займається реєстрацією в секретаріаті ПАРЄ, - ред.), там до розмови долучилась ще одна дуже цікава юристка, також із Франції", - сказав він.

Олександр Мережко зауважив, що в кінцевому тексті зрозуміло, що російський диктатор Володимир Путін є терористом.

"Ми напрацювали в кінцевому рахунку такий текст, з якого чітко зрозуміло, що йдеться саме про Путіна як терориста. І я вважаю, це перемога, і це надзвичайно важливо, і це відкриває можливості для нашої дипломатії", - вважає нардеп.