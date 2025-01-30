Секретаріат ПАРЄ відмовив українському нардепу Мережку у реєстрації правки про визнання Путіна терористом

Про це Мережко заявив у коментарі Європейській правді та надав підтверджувальні документи.

Повідомляється, що інцидент стався під час роботи над резолюцією "Зобов’язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні", яку Парламентська асамблея Ради Європи розглядатиме у четвер.

Напередодні у ПАРЄ реєстрували пропозиції до цього документа. Олександр Мережко у співавторстві з іншими депутатами ПАРЄ (п'ятьма представниками України, включно з главою делегації ВР, а також шведом Маркусом Віхелем) запропонував правку, у разі ухвалення якої асамблея би "визнала, що Володимир Путін є терористом, під керівництвом якого були вчинені численні акти терору проти цивільного населення". Однак після публікації всіх пропозицій парламентарів цієї правки серед них не виявили.

Секретаріат пояснив Мережку, що "позначення глави держави як терориста рівносильне використанню образливих і нецензурних термінів, є недоречними в офіційному документі Асамблеї".

"Секретаріат посилається на те, що правки не можуть містити персональних образ. Але вибачте, для кожного юриста-міжнародника зрозуміло, що "терорист" – це правовий, юридичний термін. Тим більше, що Асамблея вже визнавала Росію терористичним режимом!", - зазначив депутат.

Він також висловив думку, що "не справа секретаріату – вирішувати, що для кого є образливим".

"Є депутати ПАРЄ, які можуть відхилити мою поправку. Так працює демократичний процес. А те, що сталося зараз – це акт політичної цензури", – вважає Мережко.