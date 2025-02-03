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Головна глобальна війна світу в майбутньому – торгова. США можуть створити умови для боротьби із Китаєм руками ЄС, - політолог Денисенко

Тетяна Нижник
3 лютого, 2025 понедiлок
19:16
Світ інавгурація у США, ілюстративне зображення

Трамп хоче заново індустріалізувати Сполучені Штати Америки, які втратили багато у своїх можливостях

Зміст

Таку думку висловив доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко в етері Еспресо.

"З митами для ЄС немає нічого екстраординарного з точки зору логіки Трампа. Його логіка дуже проста. На сьогоднішній день, якщо подивитися на торговий баланс Америки, Європа має позитивне сальдо в торгівлі зі США. Тобто вона продає більше, ніж купує в Сполучених Штатах. Важливо, на чиєму боці буде Європейський Союз у майбутній торговій війні світу. На боці Китаю чи Сполучених Штатів", - зауважив він.

Зараз Трамп прискорює процеси, щоб повністю прив'язати Євросоюз до Сполучених Штатів і не дати навіть теоретичної можливості рухатися в бік Китаю. США, ймовірно, будуть боротися з Китаєм руками європейців, каже Денисенко.

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"Ключова історія з митами за оцінками Трампа така: вводяться мита, і компанії ЄС розуміють, що їм потрібно будувати заводи і переносити певні технології в США. До цього процесу підключаться великі інвестиції зі сторони Саудівської Аравії, яка вже підтвердила, що планує вкласти 600 мільярдів доларів. Трамп говорить про інвестиції до 3 трильйонів доларів в економіку США. Таким чином, відбуватиметься часткова релокація підприємств із Євросоюзу в Сполучені Штати в обмін на забезпечення безпеки ЄС. Мовляв, НАТО продовжуватиме існувати і буде ключовим захисним організмом для ЄС. У майбутньому ж, ці мита будуть переглянуті в бік зниження. Паралельно з цим, не виключено, що ЄС почне вводити мита проти Китаю, оскільки торговий баланс ЄС позитивний із США і негативний із Китаєм. Думаю, європейці швидко здадуться і погодяться на умови, які пропонує Трамп", - резюмував він.

  • Президент США Дональд Трамп 31 січня заявив, що має у планах запровадження мита на товари з Європейського Союзу.
  • Того ж дня у Білому домі повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.
  • 3 лютого очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що ймовірна "торгова війна" Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки нашкодила б обом сторонам, а "зрадів би" їй лише Китай.
  • Згодом Трамп попередив американців, що через введені мита на канадські, китайські та мексиканські товари вони можуть відчути "біль". Водночас він запевнив, що запровадить тарифи проти ЄС.
  • На тлі заяв американського лідера Дональда Трампа про майбутнє введення мит на товари з ЄС президент Франції Емманюель Макрон висловився, що Європі "доведеться поважати себе".
Теги:
Новини
Китай
ЄС
Європа
Дональд Трамп
НАТО
США
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