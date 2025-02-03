Лідери ЄС обговорюють торгові війни США, Туск заявив про одностайність щодо Гренландії, - кореспондентка Висоцька з Брюсселя

Про це повідомила кореспондентка Тетяна Висоцька в етері Еспресо.

"Перед початком заходу, коли лідери з'їжджалися на саміт, практично кожен піднімав питання торгових війн Сполучених Штатів, які вони розпочинають проти сусідніх держав, зокрема введені 25-відсоткові мита проти Канади", - зазначила вона.

У кулуарах стало відомо, що вчора вночі прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо дзвонив президентові Європейської ради Антоніу Кошті.

"Вони обговорювали питання збільшення Трампом тарифів проти Канади та домовилися тримати один одного в курсі щодо того, що відбувається. Лідери дуже дипломатично висловлюються з цього питання, оскільки не хочуть втрачати стосунки зі Сполученими Штатами, але водночас говорять про те, що Європа повинна відстоювати свої інтереси і не поступатися США", - розповіла Висоцька.

Щодо Гренландії, на яку зазіхає Трамп, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Гренландія не продається.

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"Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який зараз головує в Європейській Раді, заявив, що у питанні Гренландії всі лідери Європейського Союзу будуть одностайними", - додала Висоцька.

До саміту висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ виступала перед європейським дипломатичним корпусом. Вона говорила про Україну і повторила основні тези, що Європейський Союз продовжує підтримувати Україну, планує посилити воєнну підтримку, і що Україна повинна виходити на мирні перемовини лише з позиції сили, - повідомила кореспондентка.

Кая Каллас дипломатично заявила, що задоволена тим, що і Трамп також бачить перемовини лише з позиції сили з боку України.