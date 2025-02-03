Лідери ЄС обговорюють торгові війни США, Туск заявив про одностайність щодо Гренландії, - кореспондентка Висоцька з Брюсселя
У понеділок, 3 лютого, у Брюсселі відбувається неформальна зустріч глав держав та урядів ЄС, які зібралися для обговорення питання відносин з новою адміністрацією Дональда Трампа
Про це повідомила кореспондентка Тетяна Висоцька в етері Еспресо.
"Перед початком заходу, коли лідери з'їжджалися на саміт, практично кожен піднімав питання торгових війн Сполучених Штатів, які вони розпочинають проти сусідніх держав, зокрема введені 25-відсоткові мита проти Канади", - зазначила вона.
У кулуарах стало відомо, що вчора вночі прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо дзвонив президентові Європейської ради Антоніу Кошті.
"Вони обговорювали питання збільшення Трампом тарифів проти Канади та домовилися тримати один одного в курсі щодо того, що відбувається. Лідери дуже дипломатично висловлюються з цього питання, оскільки не хочуть втрачати стосунки зі Сполученими Штатами, але водночас говорять про те, що Європа повинна відстоювати свої інтереси і не поступатися США", - розповіла Висоцька.
Щодо Гренландії, на яку зазіхає Трамп, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Гренландія не продається.
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"Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який зараз головує в Європейській Раді, заявив, що у питанні Гренландії всі лідери Європейського Союзу будуть одностайними", - додала Висоцька.
До саміту висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ виступала перед європейським дипломатичним корпусом. Вона говорила про Україну і повторила основні тези, що Європейський Союз продовжує підтримувати Україну, планує посилити воєнну підтримку, і що Україна повинна виходити на мирні перемовини лише з позиції сили, - повідомила кореспондентка.
Кая Каллас дипломатично заявила, що задоволена тим, що і Трамп також бачить перемовини лише з позиції сили з боку України.
- Президент США Дональд Трамп 31 січня заявив, що має у планах запровадження мита на товари з Європейського Союзу.
- Того ж дня у Білому домі повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.
- 3 лютого очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що ймовірна "торгова війна" Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки нашкодила б обом сторонам, а "зрадів би" їй лише Китай.
- Згодом Трамп попередив американців, що через введені мита на канадські, китайські та мексиканські товари вони можуть відчути "біль". Водночас він запевнив, що запровадить тарифи проти ЄС.
- На тлі заяв американського лідера Дональда Трампа про майбутнє введення мит на товари з ЄС президент Франції Емманюель Макрон висловився, що Європі "доведеться поважати себе".
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