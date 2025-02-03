Окупанти намагаються "перерізати" траси до Покровська, аби залишити українських військових без постачання ресурсів, - ОСУВ "Хортиця"
Російська окупаційна армія намагається обійти й охопити Покровськ на Донеччині та "перерізати" траси до нього, щоб залишити ЗСУ без постачання ресурсів
Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в етері телемарафону.
"Росіяни намагаються обійти та охопити Покровськ з півдня та південного заходу. Вони дещо забуксували, інтенсивність їхніх штурмових дій знизилася, але залишається високою. Опір для них став занадто сильним, і вони стикнулися з об’єктивними труднощами. Однак їхня амбіція залишається тією самою – охопити місто з заходу, перерізати траси, які ведуть до нього, і залишити оборонців міста без постачання або хоча б обмежити його. Вони кинули на це свої основні сили", - розповів він.
Трегубов підкреслив, що Сили оборони завдають ударів по інфраструктурі росіян для уповільнення ворожого наступу. Також він додав: РФ не має значної переваги для ведення бойових дій під Покровськом.
"Зараз у росіян немає великої переваги, яка б дозволяла ефективно і без особливих втрат для себе, без буксування, три-чотиризначної кількості втрат на добу вести активні наступальні дії. З обох боків це дещо нагадує боксерський поєдинок у десятому раунді, коли обидва боксери втомилися, але той, хто активніше наступав на початку, втомився більше і починає "виснути" на своєму супротивнику", - сказав речник.
- 2 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські захисники за перший місяць 2025 року знешкодили 15 тисяч російських окупантів на найгарячішому напрямку фронту - Покровському.
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