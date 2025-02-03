Під час нічної атаки РФ на Україну невідомий безпілотник порушив повітряний простір Молдови

Про це повідомляє міністерство оборони Молдови.

Там зазначили, що несанкціонований політ був виявлений і відстежений системами контролю повітряного простору національної армії. Порушення зафіксували між 00:30 та 00:45, саме у той час, коли окупанти атакували дронами Україну.

У молдовському відомстві назвали траєкторію польоту дрона: село Павлівка, Україна - село Карманова - місто Маяк - місто Григоріополь.

Після цього безпілотник залишив повітряний простір Молдови за тією ж траєкторією.