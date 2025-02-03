Під час нічної атаки РФ на Україну невідомий безпілотник порушив повітряний простір Молдови
У ніч проти понеділка, 3 лютого, невідомий безпілотник порушив повітряний простір Молдови. Дрон пролетів над декількома населеними пунктами країни
Про це повідомляє міністерство оборони Молдови.
Там зазначили, що несанкціонований політ був виявлений і відстежений системами контролю повітряного простору національної армії. Порушення зафіксували між 00:30 та 00:45, саме у той час, коли окупанти атакували дронами Україну.
У молдовському відомстві назвали траєкторію польоту дрона: село Павлівка, Україна - село Карманова - місто Маяк - місто Григоріополь.
Після цього безпілотник залишив повітряний простір Молдови за тією ж траєкторією.
- Внаслідок ворожої атаки вночі 3 лютого постраждали Сумщина, Харківщина та Черкащина. На Київщині через уламки дронів пошкоджено гараж і підвал. Детальніше про наслідки нічної атаки читайте за посиланням.
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