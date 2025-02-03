Популярний TikTok-блогер Хабі Ламе став послом доброї волі ЮНІСЕФ
Відомий TikTok-блогер Хабі Ламе, який здобув популярність завдяки своїм безсловесним відео, був призначений послом доброї волі ЮНІСЕФ
Про це повідомляє EuroNews.
24-річний уродженець Сенегалу розпочав свою діяльність на платформі під час карантину після того, як втратив роботу на заводі.
Ламе, котрий ніколи не говорить у своїх відео, має вже понад 162 млн підписників. У своїй першій заяві як посол ЮНІСЕФ він зазначив, що це призначення надає йому унікальну можливість побачити світ та його виклики.
"Це справжня честь бути призначеним послом доброї волі ЮНІСЕФ і бути частиною організації, яка щодня ставить права дітей на перше місце в центрі уваги, - наголосив Ламе. - З мого власного досвіду, коли я був дитиною, яка боялася бідності, намагалася знайти свою пристрасть у школі та втратила роботу під час пандемії COVID-19, а також знайшла своє місце та покликання у світі, я знаю, що всі діти можуть процвітати, коли їм дають шанс і можливості".
У виданні зазначили, що Сенегал стикається з серйозними проблемами, пов'язаними з нелегальною міграцією, оскільки понад 60% населення країни — це молодь, а 90% з них працюють неофіційно. Багато молодих людей прагнуть покращити своє життя, хоча стикаються із труднощами і ризиками.
"Я кажу їм мріяти про велике, - заявив Ламе, звертаючись до сенегальської молоді. - Намагайтеся зробити все можливе, щоб здійснити свої мрії, навіть якщо є люди, які кажуть вам, що ви не можете їх досягти".
Ламе переїхав до Італії у віці двох років разом із батьками, отримав громадянство лише у 20 років, але завжди відчував тісний зв'язок із Сенегалом. Він підкреслив, що вважає себе одночасно сенегальцем і італійцем.
- У листопаді дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ доставив в Україну 270 тис. доз вакцини проти правця та дифтерії для рутинних безоплатних щеплень для дітей і ревакцинації дорослих.
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