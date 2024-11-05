ЮНІСЕФ передав Україні 270 тис. доз вакцини проти правця та дифтерії

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Вакцини закупив уряд Франції та надав їх МОЗ України. Вакцини вже почали розподіляти між регіонами, у листопаді їх отримають всі області.

У Міністерстві зазначили, що з 1 серпня по всій країні почався додатковий раунд вакцинації дітей та ревакцинації дорослих проти дифтерії та правця, який триватиме до кінця року.

За серпень і вересень вакцинацію надолужили 65 985 дітей віком до 6 років та 71 338 дітей віком від 7 до 17 років, які пропустили щеплення проти дифтерії та правця раніше. Також 322 582 дорослих протягом серпня - вересня надолужили пропущені щеплення та пройшли ревакцинацію.

У МОЗ нагадали, що дорослим рекомендована ревакцинація проти правця та дифтерії кожні десять років. Зробити безоплатну вакцинацію можна в пунктах щеплень у лікарнях країни, попередньо записавшись у сімейного лікаря.