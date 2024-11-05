ЮНІСЕФ передав Україні 270 тис. доз вакцини проти правця та дифтерії
Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ доставив в Україну 270 тис. доз вакцини проти правця та дифтерії для рутинних безоплатних щеплень для дітей і ревакцинації дорослих
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Вакцини закупив уряд Франції та надав їх МОЗ України. Вакцини вже почали розподіляти між регіонами, у листопаді їх отримають всі області.
У Міністерстві зазначили, що з 1 серпня по всій країні почався додатковий раунд вакцинації дітей та ревакцинації дорослих проти дифтерії та правця, який триватиме до кінця року.
За серпень і вересень вакцинацію надолужили 65 985 дітей віком до 6 років та 71 338 дітей віком від 7 до 17 років, які пропустили щеплення проти дифтерії та правця раніше. Також 322 582 дорослих протягом серпня - вересня надолужили пропущені щеплення та пройшли ревакцинацію.
У МОЗ нагадали, що дорослим рекомендована ревакцинація проти правця та дифтерії кожні десять років. Зробити безоплатну вакцинацію можна в пунктах щеплень у лікарнях країни, попередньо записавшись у сімейного лікаря.
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