Захищає дітей одразу від п’яти захворювань: ЮНІСЕФ передав Україні 60 тис. доз комбінованої вакцини

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

ПЕНТА-Hib - це комбінована вакцина для профілактики у дітей першого року життя дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В та гемофільної інфекції типу b (ХІБ) (з цільноклітинним кашлюковим компонентом).

До України вакцину доставив Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ за підтримки Уряду Японії.

У МОЗ зазначили, що за сім місяців 2024 року зареєстрували 5602 випадки захворювання на кашлюк, що у 27 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, був зареєстрований один випадок дифтерії та 8 випадків правця.

"Ці захворювання можуть бути смертельно небезпечними, тому вакцинація проти них входить у Національних календар щеплень та є безоплатною для населення", - йдеться у повідомленні.

Щеплення можна зробити безоплатно в державних медичних закладах або приватних клініках, які уклали угоду з Національною службою здоров’я.