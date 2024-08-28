Захищає дітей одразу від п’яти захворювань: ЮНІСЕФ передав Україні 60 тис. доз комбінованої вакцини
ЮНІСЕФ передав Україні 60 тисяч доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib, яка захищає дітей одразу від п’яти захворювань
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
ПЕНТА-Hib - це комбінована вакцина для профілактики у дітей першого року життя дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В та гемофільної інфекції типу b (ХІБ) (з цільноклітинним кашлюковим компонентом).
До України вакцину доставив Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ за підтримки Уряду Японії.
У МОЗ зазначили, що за сім місяців 2024 року зареєстрували 5602 випадки захворювання на кашлюк, що у 27 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, був зареєстрований один випадок дифтерії та 8 випадків правця.
"Ці захворювання можуть бути смертельно небезпечними, тому вакцинація проти них входить у Національних календар щеплень та є безоплатною для населення", - йдеться у повідомленні.
Щеплення можна зробити безоплатно в державних медичних закладах або приватних клініках, які уклали угоду з Національною службою здоров’я.
- У зв'язку з підвищенням захворюваності на коронавірус 20 областей дозамовили близько 14 тисяч доз омікронспецифічної вакцини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.53
- EUR Купівля 45.69Продаж 46.39
- Актуальне
- Важливе