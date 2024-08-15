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Головна Суспільство Підвищення захворюваності на COVID-19: 20 областей дозамовили 14 тис. доз омікрон-специфічної вакцини

Підвищення захворюваності на COVID-19: 20 областей дозамовили 14 тис. доз омікрон-специфічної вакцини

Ольга Бабишена
15 серпня, 2024 четвер
02:25
Суспільство щеплення вакцинація

У зв'язку з підвищенням захворюваності на коронавірус 20 областей дозамовили близько 14 тисяч доз омікрон-специфічної вакцини

Зміст

Про це інформує МОЗ. 

Вказано, що вакцину для безоплатних щеплень дозамовили Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернівецька області та Київ. Їх отримають обласні центри контролю та профілактики хвороб, які доставлять вакцину до пунктів щеплень. 

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"Усі області, крім Одеської, отримають вакцину до 16 серпня. На Одещину вакцина прибуде 20 серпня. Також 10 областей – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Кіровоградська, Львівська, Рівненська, Харківська, Чернівецька – та місто Київ замовили разом 1 300 доз вакцини проти COVID-19 (вакцина Comirnaty від Pfizer) для дітей", - розповіли в МОЗ. 

Теги:
Здоров'я
Україна
Медицина
вакцина
Вакцинація
Коронавірус
COVID-19
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