МОЗ оновило рекомендації щодо вакцинації від коронавірусу

Про це поінформувала пресслужба МОЗ.

Віднині для більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти COVID-19. Для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, передбачено введення ще однієї дози через 6-12 місяців.

Також для лікарів і пацієнтів змінюється визначення етапів вакцинації. Одне щеплення (або два щеплення для окремих груп) — це первинна вакцинація. Всі наступні щеплення — ревакцинація проти COVID-19.

"Це спрощення вакцинації дозволяє швидше отримувати повний курс і дотримуватися ревакцинації перед початком епідемічного сезону. Для людини без супутніх захворювань, імуноскомпрометованого стану — достатньо отримати одне щеплення. Цього достатньо, без ревакцинації кожного року. Для медичних працівників або для тих, хто працює в небезпечних умовах, чи для людей з супутніми захворюваннями, а також вагітних загальна рекомендація полягає в базовій вакцинації одним щепленням, а потім щорічним чи через пів року бустером у вигляді однієї дози", - пояснив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Ревакцинацію через 6-12 місяців варто робити:

дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет чи супутні або важкі хронічні захворювання;

вагітним;

людям, старшим за 60 років;

дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції,

представникам професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові та ін.).

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні кількість заражень коронавірусом зросла у майже 6 разів упродовж місяця. Так, у липні було зафіксовано майже 12 тис. випадків, тоді як у червні - близько 2 тис.