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Головна Здоров'я В Україні кількість заражень коронавірусом зросла у майже 6 разів упродовж місяця

В Україні кількість заражень коронавірусом зросла у майже 6 разів упродовж місяця

Дар'я Куркіна
12 серпня, 2024 понедiлок
12:56
Здоров'я коронавірус тест

Протягом місяця в Україні зросла кількість захворювань на близько 10 тис. випадків

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Про це повідомив заступник міністра охорони здоровʼя, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін на брифінгу, передає Укрінформ.

Він розповів, що наразі в Україні зафіксовано збільшення кількості захворювань на коронавірус. За його словами, у липні було майже 12 тис. таких випадків, коли у червні - близько 2 тис.

Також заступник глави МОЗ зауважив, зараз у державі близько 2,5 тис. громадян, які захворіли на COVID, перебувають на стаціонарному лікуванні.

Кузін зазначив, за результатами повногеномного секвенування, в Україні на новий підтип Омікрону FLiRT заховоріли вже пʼятеро людей.  Цей підтип характерний тим, що швидше інфікує людей при короткотривалих контактах.

"Люди, які мають неінфекційні захворювання, мають імунокомпрометовані стани, вагітні, літні люди більш схильні до інфікування і перенесення хвороби важко, навіть незважаючи на те, що вони мали первинний курс вакцинації у 2021 році або на початку 2022 року. Стосовно клінічного перебігу, його характеристики типові: швидкий початок, достатньо висока температура на перших днях захворювання, яка тримається до 5 днів, і достатньо важко піддається лікуванню, подразнення горла, кашель. Інші симптоми схожі до звичайного ковіду", - розповів головний санітарний лікар.

Кузін підкреслив, відповідно до прогнозів, зростання захворюваності на ковід триватиме у серпні та протягом вересня. У перші два місяці осені почнуть циркулювати інші респіраторні інфекції, які, за словами заступника міністра, обмежать циркуляції коронавірусної інфекції.

Акцентується, що FLiRT не викликає важкого перебігу захворювання в людей без супутніх захворювань, які вакциновані від ковіду чи мають ревакцинацію за показаннями.

Кузін наголосив, що зараз в Україні є близько 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу, водночас вона наявна і для дітей.

  • 8 серпня головний санітарний лікар, заступник глави МОЗ Ігор Кузін заявив, що в Україні в липні зафіксували понад 8 тис. випадків захворювання на COVID-19.
Теги:
Суспільство
Україна
COVID-19
Коронавірус
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