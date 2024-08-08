В Україні суттєво зросла захворюваність на COVID-19: у МОЗ розповіли, чи чекати карантинних обмежень
Головний санітарний лікар, заступник глави МОЗ Ігор Кузін заявив, що в Україні в липні зафіксували понад 8 тис. випадків захворювання на COVID-19
Про це він сказав журналістам 8 серпня, передає Укрінформ.
За словами Кузіна, попри зростання захворюваності карантинних обмежень не запроваджуватимуть.
"Українці стали хворіти у три рази більше, але по абсолютній кількості пацієнтів це відносно невеликі кількості, які зараз не дають підстав для запровадження обмежувальних заходів", - зазначив він.
За даними посадовця, впродовж липня було зареєстровано понад 8 тис. випадків захворювання на COVID-19, у червні - більше ніж 2 тис. випадків.
"Цей рівень не є достатнім або таким, який призводив би до введення якихось протиепідемічних заходів", - додав Кузін.
Він зауважив, що рівень захворюваності по регіонах залежить від щільності населення, і столиця є лідером за цим показником. Також високі показники захворюваності зафіксовано у Львівський та Івано-Франківській областях.
Кузін нагадав, що Україна має вдосталь омікрон-специфічної вакцини проти коронавірусу. Йдеться про понад 400 тис. доз препарату. У разі необхідності Україна може отримати більше через механізм COVAX.
"У випадку, якщо ми будемо відчувати дефіцит або швидке використання вакцини, Україна може замовити додаткові партії у необхідній кількості", - сказав Кузін.
- За даними КМДА, в Києві в липні зареєстрували 900 випадків COVID-19, а в червні їхня кількість становила менш як 200. З початку року від цього захворювання в столиці померли 52 особи.
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