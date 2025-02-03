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"Щоб відвести від себе підозру, перевдягалися у військову форму": у Києві перед судом постануть два наркодилери

Катерина Єсікова
3 лютого, 2025 понедiлок
15:38
Кримінал

У столиці України судитимуть двох наркодилерів, які збували кокаїн, амфетамін та канабіс. Для того, щоб відвести від себе підозру, вони перевдягалися у військову форму

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Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що організатором незаконного бізнесу став 31-річний мешканець Київщини. Собі у спільники він взяв товариша, який відповідав за безпосередній збут товару. 

"Клієнтам вони пропонували кокаїн, амфетамін та канабіс, який збували виключно на території столиці під час особистих зустрічей за готівку. А щоб відвести підозру – під час збуту переодягалися у військову форму", - встановили правоохоронці.

Як повідомив начальник відділу кримінальної поліції Шевченківського управління поліції Олександр Легенький, спочатку поліція затримала одного з підозрюваних, коли він приїхав до Києва, щоб збути чергову партію психотропів. З його автівки правоохоронці вилучили пів кілограма амфетаміну. Ще одного затримали за місцем проживання, де під час санкціонованих обшуків було вилучено психотропні речовини, а також гранату та пістолет з набоями.

Ще у жовтні 2024 року слідчі повідомили наркоділкам про підозру за ч. 2, 3 ст. 307 - Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах та ч. 1 ст. 263 - Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. 

Нині досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано суду. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Правоохоронці затримали злочинне угруповання, яке виготовляло та продавало щомісяця близько 10 кг амфетаміну, його організатора підозрюють у замаху на вбивство першого заступника міністра охорони здоров’я.
Теги:
Новини
кокаїн
поліція
новини Києва
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