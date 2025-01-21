Підозрюваний у замаху на вбивство заступника Ляшка організував на Київщині наркобізнес: заробляли 5 млн грн на місяць
Правоохоронці затримали злочинне угруповання, яке виготовляло та продавало щомісяця близько 10 кг амфетаміну. Організатором виявився підозрюваний у замаху на вбивство першого заступника міністра охорони здоров’я
Про це повідомляє Національна поліція.
За даними правоохоронців, незаконний бізнес організував 36-річний киянин, якого наразі підозрюють у замаху на вбивство першого заступника міністра охорони здоров’я. Чоловік орендував будинок у Бучанському районі, де облаштував нарколабораторію, потужності якої дозволяли виготовляти до 10 кг амфетаміну щомісяця.
Повідомляється, що підозрювані могли отримувати понад 5 мільйонів гривень прибутку щомісяця.
До угруповання також входять шестеро людей віком від 22 до 35 років. Зазначається, що 29-річний товариш організатора, відповідав за виготовлення амфетаміну, ще двоє фігурантів допомагали йому у лабораторії. Готову ж продукцію вони зберігали за місцем мешкання 35-річної спільниці, яка також забезпечувала збут наркотиків у Києві.
Правоохоронці затримали підозрюваних у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час серії обшуків поліцейські вилучили пакунки з амфетаміном, Альфа-PVP, МДМА, а також лабораторне обладнання, прекурсори, "чорнові" записи, зброю, набої та гранату.
Зазначається, що лідеру та ще трьом членам угруповання вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України - незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені у складі організованої групи. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозр решті фігурантів.
За вчинене їм загрожувати до 12 років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Наприкінці вересня у Києві затримали двох молодиків, які маскували наркотики під солодощі.
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