Підозрюваний у замаху на вбивство заступника Ляшка організував на Київщині наркобізнес: заробляли 5 млн грн на місяць

Про це повідомляє Національна поліція.

За даними правоохоронців, незаконний бізнес організував 36-річний киянин, якого наразі підозрюють у замаху на вбивство першого заступника міністра охорони здоров’я. Чоловік орендував будинок у Бучанському районі, де облаштував нарколабораторію, потужності якої дозволяли виготовляти до 10 кг амфетаміну щомісяця.

Повідомляється, що підозрювані могли отримувати понад 5 мільйонів гривень прибутку щомісяця.

До угруповання також входять шестеро людей віком від 22 до 35 років. Зазначається, що 29-річний товариш організатора, відповідав за виготовлення амфетаміну, ще двоє фігурантів допомагали йому у лабораторії. Готову ж продукцію вони зберігали за місцем мешкання 35-річної спільниці, яка також забезпечувала збут наркотиків у Києві.

Правоохоронці затримали підозрюваних у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час серії обшуків поліцейські вилучили пакунки з амфетаміном, Альфа-PVP, МДМА, а також лабораторне обладнання, прекурсори, "чорнові" записи, зброю, набої та гранату.

Зазначається, що лідеру та ще трьом членам угруповання вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України - незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені у складі організованої групи. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозр решті фігурантів.

За вчинене їм загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.