У Києві затримали двох молодиків, які маскували наркотики під солодощі

Про це повідомляє Нацполіція.

В ході слідчо-розшукових дій поліцейські встановили, що двоє місцевих мешканців, 2001 та 2002 років народження, налагодили збут заборонених речовин у столиці. Замовникам "товар" вони відправляли поштою, попередньо замаскувавши в пакунках солодощів.

Під час санкціонованих обшуків в оселях зловмисників працівники поліції вилучили близько 250 г амфетаміну, 100 г "Альфа-PVP", 300 г псилоцибінових грибів, понад 50 таблеток МДМА, електронні ваги, а також прилади для пакування.

Вартість вилученого товару за цінами "чорного" ринку складає пів мільйона гривень, зазначили правоохоронці.

Наркозбувачів затримали в порядку статті 208 КК України. Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України — незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини у великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.