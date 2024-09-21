У Києві затримали двох молодиків, які маскували наркотики під солодощі
У столиці двоє молодиків налагодили збут замаскованих під солодощі наркотиків і психотропів поштою. Поліцейські вилучили "товару" на майже пів мільйона гривень. Фігурантам загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна
Про це повідомляє Нацполіція.
В ході слідчо-розшукових дій поліцейські встановили, що двоє місцевих мешканців, 2001 та 2002 років народження, налагодили збут заборонених речовин у столиці. Замовникам "товар" вони відправляли поштою, попередньо замаскувавши в пакунках солодощів.
Під час санкціонованих обшуків в оселях зловмисників працівники поліції вилучили близько 250 г амфетаміну, 100 г "Альфа-PVP", 300 г псилоцибінових грибів, понад 50 таблеток МДМА, електронні ваги, а також прилади для пакування.
Вартість вилученого товару за цінами "чорного" ринку складає пів мільйона гривень, зазначили правоохоронці.
Наркозбувачів затримали в порядку статті 208 КК України. Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України — незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини у великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Нацполіція, СБУ та ДБР провели по Україні масштабні спецоперації, в ході яких перекрили канали збуту зброї, боєприпасів та наркотиків. Повідомлено про підозру 116 особам по всій країні.
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