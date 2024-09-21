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Перекрито канали збуту зброї, боєприпасів та наркотиків: у ході масштабної спецоперації повідомлено про підозру 116 особам по всій Україні

Ксенія Золотова
21 вересня, 2024 субота
10:35
Кримінал

Нацполіція, СБУ та ДБР провели по Україні масштабні спецоперації, в ході яких перекрили канали збуту зброї, боєприпасів та наркотиків. Повідомлено про підозру 116 особам по всій країні

Зміст

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

У межах слідства правоохоронці провели понад 129 обшуків, за результатами яких вилучили зброю та боєприпаси. Це 12 мінометних та протитанкових мін, 187 гранатометів та майже 180 пострілів до них, понад 85 автоматів та кулеметів, 20 одиниць саморобної вогнепальної зброї, 124 детонатори, 124 тротилових шашок, понад 170 гранат, 45 пістолетів, майже 38 тис. набоїв, 15 кг пороху та артилерійські снаряди.

Також у декількох регіонах України проведено понад 69 обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено психотропних речовин на суму понад 15,5 млн грн – це 15 кг амфетаміну, понад 7 тис. таблеток MDMA вагою близько 3 кг, майже 1 кг канабісу, понад 80 грамів особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, коноплі, а також 100 тис. грн, мобільні телефони, сім-карти, банківські карти, ваги та чорнові записи.

За даними слідства, підозрювані упродовж 2024 року за допомогою Telegram збували наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом «закладок» та поштовою службою, в тому числі у прифронтових регіонах.

11 підозрюваним інкримінують збут наркотиків у складі злочинної організації.

Під час проведення обшуків припинено діяльність лабораторії з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

За результатами слідчих дій повідомлено про підозру 49 особам за фактами незаконного зберігання та збуту зброї, боєприпасів по всій території України, а також привласнення зброї та боєприпасів (ст. 263, ст. 410 КК України). Ще 67 особам повідомлено про підозру за фактами незаконного обігу наркотичних речовин (ст. 307, ст. 309, ст. 255 КК України). Наразі триває процес обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua


Фото: https://t.me/pgo_gov_ua


Фото: https://t.me/pgo_gov_ua


Фото: https://t.me/pgo_gov_ua


Фото: https://t.me/pgo_gov_ua

  • Учасники злочинної групи організували наркобізнес на території трьох областей. Вони отримували щомісячно 10 млн. грн прибутку.
Теги:
Україна
СБУ
поліція
ДБР
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