Мера Ірпеня Маркушина звільнили з-під варти й відправили під цілодобовий домашній арешт
Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляцію щодо запобіжного заходу міському голові Ірпеня Олександру Маркушину
Про це повідомляють Радіо Свобода та Суспільне.
Так, сторона захисту подала апеляцію на рішення Печерського суду щодо тримання під вартою.
"Слідча суддя не врахувала процедуру підозри: він не набував статусу підозрюваного, його майновий стан не оцінили. Держприкордонслужба і нині дозволяє виїжджати батькам-одинакам. Першопричина була привезти дрони, а потім привітати сина з днем народження. Ніякої шкоди він не зробив", - заявив захисник Ілля Воробйов.
Зазначається, що під час засідання суду сам Маркушин назвав справу проти нього замовною і звинуватив у переслідуванні колишнього міського голову Володимира Карплюка.
Крім цього, на засідання прийшли військові, представники громади, громадські діячі, які готові взяти Маркушина на поруки, зокрема нардепка Ольга Василевська-Смаглюк і бізнесмен Гарік Корогодський.
Сторона захисту також планує подавати апеляцію на рішення про відсторонення з посади.
Київський апеляційний суд 3 лютого відправив Маркушина під цілодобовий домашній арешт.
Що передувало
Печерський суд Києва 24 серпня відправив під варту міського голову Ірпеня Київської області Олександра Маркушина до 22 березня.
Сам мер написав у себе на сторінці у Facebook, що ДБР вручило йому підозру через незаконний виїзд за кордон у серпні 2022 року. Правоохоронці стверджують, що Маркушин виїхав до Італії не для допомоги військовим, а з метою побачити сина.
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