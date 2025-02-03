Дуда вважає, що завершення війни в Україні може призвести до "вибуху міжнародної організованої злочинності"
Польський президент Анджей Дуда вважає, що завершення війни РФ проти України може спровокувати "вибух міжнародної організованої злочинності", яка перекинеться в Польщу й вплине на Західну Європу й США
Про це він розповів Financial Times.
За словами Дуди, в разі "вибуху міжнародної організованої злочинності" Київ потребуватиме "масової підтримки" для забезпечення безпеки.
В інтервʼю він розповів виданню про побоювання ймовірного перекидання злочинності за кордон України в Польщу, що також може зачепити західноєвропейські країни та Сполучені Штати.
Зокрема, польський лідер порівняв це з часами 1990-х років у РФ, коли насильство й бандитизм зросли серед ветеранів десятирічної радянської окупації Афганістану.
"Просто згадайте часи, коли Радянський Союз розпався, і наскільки рівень організованої злочинності зріс у Західній Європі, а також у США", - сказав Дуда.
Він підкреслив, що повернення радянських військ "мали такий вплив на вибух організованої злочинності", додавши, що втрати від повномасштабного російського вторгнення в Україну є набагато більшими, ніж під час війни в Афганістані.
"Просто уявіть ситуацію, коли у нас тисячі людей, які повертаються додому з лінії фронту. Ті люди, які борються з Росією, багато з них матимуть психічні проблеми", - пояснив президент Польщі.
- Раніше Анджей Дуда розповів, що попросив президента Володимира Зеленського про участь представника своєї держави у потенційних переговорах України з Росією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.55 Купівля 41.55Продаж 42.07
- EUR Купівля 42.82Продаж 43.65
- Актуальне
- Важливе