Дуда вважає, що завершення війни в Україні може призвести до "вибуху міжнародної організованої злочинності"

Про це він розповів Financial Times.

За словами Дуди, в разі "вибуху міжнародної організованої злочинності" Київ потребуватиме "масової підтримки" для забезпечення безпеки.

В інтервʼю він розповів виданню про побоювання ймовірного перекидання злочинності за кордон України в Польщу, що також може зачепити західноєвропейські країни та Сполучені Штати.

Зокрема, польський лідер порівняв це з часами 1990-х років у РФ, коли насильство й бандитизм зросли серед ветеранів десятирічної радянської окупації Афганістану.

"Просто згадайте часи, коли Радянський Союз розпався, і наскільки рівень організованої злочинності зріс у Західній Європі, а також у США", - сказав Дуда.

Він підкреслив, що повернення радянських військ "мали такий вплив на вибух організованої злочинності", додавши, що втрати від повномасштабного російського вторгнення в Україну є набагато більшими, ніж під час війни в Афганістані.

"Просто уявіть ситуацію, коли у нас тисячі людей, які повертаються додому з лінії фронту. Ті люди, які борються з Росією, багато з них матимуть психічні проблеми", - пояснив президент Польщі.