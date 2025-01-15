Дуда попросив Зеленського про участь Польщі у потенційних переговорах з РФ

Про це він сказав на спільній пресконференції з українським лідером.

"Ми також говорили про потенційні мирні переговори. Я кажу "потенційні", тому що наразі немає жодних мирних переговорів між Україною і Росією, але ми говорили про можливі мирні переговори", - наголосив Дуда.

Польський президент підкреслив: жодні перемовини про закінчення війни не можуть відбуватися без участі України.

"Я також попросив президента (Володимира Зеленського, - ред.) розглянути можливість того, щоб за столом переговорів був і представник Польщі, як країни, що є сусідами з Україною, як країни, що підтримує Україну, тому що наші інтереси в цьому відношенні збігаються", - пояснив він.