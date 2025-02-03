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Financial Times: Боєприпаси для України під загрозою: колишній прем'єр-міністр Чехії Бабіш готується до повернення

Анна Фечан
3 лютого, 2025 понедiлок
14:34
Війна з Росією Чехія Україна

Опозиційна партія обіцяє припинити закупівлю снарядів для Києва, якщо повернеться до влади восени

Зміст

Про це йдеться в статті Financial Times, переклад якої наводить Еспресо. 

Очолювана Прагою міжнародна ініціатива з закупівлі боєприпасів для України опинилася під загрозою через опозиційну партію Андрея Бабіша, який готується до політичного повернення на виборах пізніше цього року.

Популістська партія ANO, яка лідирує в опитуваннях напередодні жовтневого голосування, пообіцяла зупинити цю ініціативу у разі повернення до влади.

Андрій Бабіш

Андрій Бабіш, Фото: reuters

 

 

"Ми маємо зупинити нинішній підхід", – заявив Карел Гавлічек, заступник лідера ANO, маючи на увазі ініціативу, яку очолює уряд Чехії, а не НАТО.

Президент Чехії Петр Павел, колишній командувач НАТО, минулого року оголосив, що його уряд координує закупівлі артилерійських снарядів на міжнародних ринках, щоб допомогти поповнити виснажені запаси боєприпасів України та продовжити боротьбу проти російського вторгнення.

Але Гавлічек висловив сумніви щодо якості та ціни снарядів. "У нас є інформація від військових, що якість не ідеальна, а вартість надзвичайно висока", – заявив він.

Українські чиновники та військові зазначають, що ця ініціатива допомогла закрити дефіцит боєприпасів, коли їхні сили опинилися під тиском нового російського наступу минулого року. Надходили повідомлення, що невелика частина снарядів була низької якості й не могла бути використана, однак загалом Київ залишився задоволений постачаннями.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга минулого місяця подякував Празі за постачання "до 80 відсотків" снарядів, обіцяних у 2024 році. 

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга, Фото: gettyimages

 

 

"Якщо нам вдасться поєднати чеську ініціативу з обсягами, які ми знайшли самостійно, це додасть впевненості в забезпеченні наших військових на передовій", – сказав Сибіга в інтерв’ю онлайн-виданню "Європейська правда".

Заступник міністра закордонних справ Чехії Едуард Гуліціус заявив, що ця ініціатива дозволила доставити до Києва 520 000 снарядів калібру 155 мм минулого року, а ще 300 000 снарядів буде поставлено найближчим часом.

Спочатку Прага планувала відправити всі 800 000 снарядів у 2024 році, але їй було важко зібрати кошти та закупити всю партію в умовах жорсткої конкуренції на міжнародних ринках, в тому числі з боку Росії. 

Чеська компанія Czechoslovak Group, найбільший постачальник боєприпасів у Центральній Європі, заявила, що виконала "майже всі свої зобов’язання", зазначивши "обмежену логістичну спроможність" як головну причину затримок у транспортуванні снарядів до України.

Але інші лідери галузі зазначають, що ця ініціатива була тимчасовим рішенням через проблеми в оборонному секторі Європи.

"Чеська ініціатива щодо боєприпасів була важливим політичним жестом… але вона не повинна приховувати той факт, що Європа не може самостійно забезпечити Україну великокаліберними боєприпасами й змушена покладатися на треті країни", – заявила Крістіна Хелм, віцепрезидентка Чеської асоціації оборонної та безпекової промисловості.

Бабіш сподівається повернутися до влади після того, як обіймав посаду прем’єр-міністра до 2021 року.

Ліберальний уряд у Празі попередив, що Бабіш може відмовитися від підтримки України та посилити зв'язки з проросійськими лідерами, такими як Віктор Орбан з Угорщини, Роберт Фіцо зі Словаччини та ймовірний наступний канцлер Австрії Герберт Кікль. Партія Бабіша ANO спочатку була союзником європейських лібералів, але минулого року приєдналася до ультраправої групи Орбана в Європарламенті.

Загроза опозиції зупинити ініціативу з постачання боєприпасів схожа на рішення лікаря "відключити пацієнту подачу кисню, бо в атмосфері й так є достатньо повітря", сказав Гуліціус.

Але Гавлічек з ANO зазначив, що дебати можуть втратити сенс, якщо президент США Дональд Трамп досягне угоди про припинення вогню з Росією.

"Вони повинні почати мирні переговори. Чим довше ми будемо затягувати конфлікт, тим гірше буде ситуація для України", - сказав Гавлічек. "Коли ми будемо в уряді, це буде кінець війни, і якщо це не буде кінцем, то для України це буде справжньою катастрофою".

Минулого року Прага вперше за два десятиліття досягла цілі НАТО витрачати 2% ВВП на оборону. Але Трамп хоче, щоб Альянс витрачав 5%, і ні уряд, ні опозиція в Празі не обіцяють досягти цієї мети.

"Якщо президент Трамп сказав 5%, я думаю, він має на увазі 3%, але це моя особиста думка, - сказав Гавлічек. - 5% наразі не є реалістичними для Чехії".

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