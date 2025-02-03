"Не мали наміру завдати шкоди": видання "Медуза" та агенція Lure перепросили в українців за рекламу з кадрами війни
Німецька креативна агенція Lure і російське видання "Медуза", якому вони зробили рекламу, використавши світлини жертв агресії Росії в Україні, попросили вибачення в українців
Про це повідомили в instagram-акаунті "Медузи" та агенції Lure.
Російське видання "Медуза", яке запустило в Європі рекламну кампанію, щоб розповісти про "страждання вільної преси", використавши для цього кадри реальних страждань українців від російської військової агресії, оприлюднило заяву. У ній росіяни наголосили, що засуджують злочинне і насильницьке вторгнення, вважають Росією відповідальною за початок війни та "роблять усе, що в їхніх силах, щоб допомогти її припинити".
Проте вони зауважили, що "контент для відео був підібраний ретельно та в повній відповідності до вимог законодавства". Тому в експлуатації горя українців, що постраждали через злочини росіян, заради збору грошей на розвиток свого медіа росіяни проблеми не вбачають.
"У ньому (у рекламному відео, - ред.) були зображення українців, які не дали дозволу на їх використання. Це була помилка, і ми глибоко про це шкодуємо. Просимо вибачення у всіх, на кого наша рекламна кампанія негативно вплинула. Ми ніколи не мали наміру завдати шкоди, особливо тим, хто постраждав від російської агресії, і нам щиро прикро", - написали в "Медузі".
У німецькій креативній агенції Lure, яка зробила це відео для росіян безкоштовно, заявили, що глибоко шкодують, що їхній "підхід викликав невдоволення, зокрема щодо включення Ярослава Базилевича". У рекламному ролику використали фото з похорону його родини, яка загинула через удар РФ по Львову.
"Ми щиро перепрошуємо у народу України за біль, який завдала наша кампанія. Наш намір ніколи не полягав у тому, щоб використовувати страждання, а бути солідарними з Україною та підтримувати незалежну журналістику, яка кидає виклик російській пропаганді".
І "Медуза", і Lure запевнили, що 2 лютого ухвалили рішення припинити кампанію.
"Ми, як і раніше, віддані підтримці тих, хто бореться за правду та справедливість проти жорстокої війни та пропагандистської машини Росії", - додали в Lure.
- Нагадаємо, днями українці звернули увагу на те, що в берлінському кінотеатрі транслювалася реклама російського видання "Медуза", в якій використали кадри війни в Україні. Окрім зображення вибухів та руйнувань, спричинених російською військовою агресією, німецька креативна агенція Lure використала для безкоштовного ролика росіян зображення українця Ярослава Базилевича на похороні своєї сімʼї, яка загинула через російський удар по Львову 4 вересня минулого року.
- Посол України в Німеччині Олексій Макеєв отримав від креативного директора й засновника Lure лист, у якому повідомлялося, що агенція Lure зупинила кампанію.
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