"Не мали наміру завдати шкоди": видання "Медуза" та агенція Lure перепросили в українців за рекламу з кадрами війни

Про це повідомили в instagram-акаунті "Медузи" та агенції Lure.

Російське видання "Медуза", яке запустило в Європі рекламну кампанію, щоб розповісти про "страждання вільної преси", використавши для цього кадри реальних страждань українців від російської військової агресії, оприлюднило заяву. У ній росіяни наголосили, що засуджують злочинне і насильницьке вторгнення, вважають Росією відповідальною за початок війни та "роблять усе, що в їхніх силах, щоб допомогти її припинити".

Проте вони зауважили, що "контент для відео був підібраний ретельно та в повній відповідності до вимог законодавства". Тому в експлуатації горя українців, що постраждали через злочини росіян, заради збору грошей на розвиток свого медіа росіяни проблеми не вбачають.

"У ньому (у рекламному відео, - ред.) були зображення українців, які не дали дозволу на їх використання. Це була помилка, і ми глибоко про це шкодуємо. Просимо вибачення у всіх, на кого наша рекламна кампанія негативно вплинула. Ми ніколи не мали наміру завдати шкоди, особливо тим, хто постраждав від російської агресії, і нам щиро прикро", - написали в "Медузі".

У німецькій креативній агенції Lure, яка зробила це відео для росіян безкоштовно, заявили, що глибоко шкодують, що їхній "підхід викликав невдоволення, зокрема щодо включення Ярослава Базилевича". У рекламному ролику використали фото з похорону його родини, яка загинула через удар РФ по Львову.

"Ми щиро перепрошуємо у народу України за біль, який завдала наша кампанія. Наш намір ніколи не полягав у тому, щоб використовувати страждання, а бути солідарними з Україною та підтримувати незалежну журналістику, яка кидає виклик російській пропаганді".

І "Медуза", і Lure запевнили, що 2 лютого ухвалили рішення припинити кампанію.

"Ми, як і раніше, віддані підтримці тих, хто бореться за правду та справедливість проти жорстокої війни та пропагандистської машини Росії", - додали в Lure.