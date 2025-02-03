У Європі й Канаді припинили показ реклами російського видання "Медуза" з використанням кадрів війни в Україні
Німецька креативна агенція Lure, яка створила для російської "Медузи" рекламу, використавши кадри руйнації в Україні та Ярослава Базилевича, родина якого загинула через удар РФ по Львову, зупинила кампанію
Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв у facebook.
Український дипломат отримав відповідь від креативного директора й засновника Lure.
"Головне в листі – це слова, що Lure видалив всі повʼязані з кампанією матеріали з мережі й проінструктував партнерів невідкладно припинити їхню демонстрацію на будь-яких платформах. "Припинення демонстрації всіх повʼязаних із кампанією матеріалів" означає завершення кампанії", - наголосив Макеєв.
Посол закликав допомогти пересвідчитися, що кампанію дійсно скасовують, і повідомляти, якщо ролики чи візуальна реклама залишатимуться в публічному просторі.
Як Lure повідомляли раніше у своєму instagram-акаунті, реклама "Медузи" зʼявилася "у містах від Парижа до Лондона, від Торонто до Берліна та Гельсінкі".
"Зараз ми видалили всі агітаційні матеріали з нашої власної онлайн-платформи та наказали нашим медіапартнерам негайно припинити будь-яке подальше використання. Хоча це не може виправити те, що сталося, ми прислухаємося до ваших пропозицій і почнемо розробляти ідеї для підтримки роботи зі зв’язків з громадськістю в Україні та досягнення її найближчих цілей", - наголосив у листі креативний директор Lure.
- Нагадаємо, днями українці звернули увагу на те, що в берлінському кінотеатрі транслювалася реклама російського видання "Медуза", в якій використали кадри війни в Україні. Окрім зображення вибухів та руйнувань, спричинених російською військовою агресією, німецька креативна агенція Lure використала для безкоштовного ролика росіян зображення українця Ярослава Базилевича на похороні своєї сімʼї, яка загинула через російський удар по Львову 4 вересня минулого року.
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