У Європі й Канаді припинили показ реклами російського видання "Медуза" з використанням кадрів війни в Україні

Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв у facebook.

Український дипломат отримав відповідь від креативного директора й засновника Lure.

"Головне в листі – це слова, що Lure видалив всі повʼязані з кампанією матеріали з мережі й проінструктував партнерів невідкладно припинити їхню демонстрацію на будь-яких платформах. "Припинення демонстрації всіх повʼязаних із кампанією матеріалів" означає завершення кампанії", - наголосив Макеєв.

Посол закликав допомогти пересвідчитися, що кампанію дійсно скасовують, і повідомляти, якщо ролики чи візуальна реклама залишатимуться в публічному просторі.

Як Lure повідомляли раніше у своєму instagram-акаунті, реклама "Медузи" зʼявилася "у містах від Парижа до Лондона, від Торонто до Берліна та Гельсінкі".

"Зараз ми видалили всі агітаційні матеріали з нашої власної онлайн-платформи та наказали нашим медіапартнерам негайно припинити будь-яке подальше використання. Хоча це не може виправити те, що сталося, ми прислухаємося до ваших пропозицій і почнемо розробляти ідеї для підтримки роботи зі зв’язків з громадськістю в Україні та досягнення її найближчих цілей", - наголосив у листі креативний директор Lure.