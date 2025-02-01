Російське видання "Медуза" використало кадри війни в України для своєї реклами. Українське МЗС закликало видалити ролик

Про це повідомила членкиня української громадської організації "Віче Берлін" Вікторія Фешак у соцмережі Х.

Вона розповіла, що побачила згадану рекламу в берлінському кінотеатрі. В ролику, зокрема, використали кадри вибухів в Україні, а також Ярослава Базилевича на похороні своєї сімʼї, яка загинула через російський удар по Львову 4 вересня минулого року.

Як з'ясувала Вікторія Фешак, рекламну кампанію для "Медузи" під назвою "Там, де закінчуються інші заголовки, починається Meduza" безкоштовно створила німецька креативна агенція Lure.

Невдовзі Lure видалило зі своєї Instagram-сторінки відео, де використовують кадри війни в України, залишивши лише публікацію з гаслами в Європі, що також є частиною цієї рекламної кампанії. Проте на сайті агенції ролик досі залишається.

Реакція МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України засудили демонстрацію зображень українців, які постраждали внаслідок війни з РФ, у рекламі російського медіа.

"Особливу "нагороду" за маркетинговий цинізм і лицемірство варто віддати агенції Lure з Берліна. Вони показали українців, які втратили родини та домівки, у рекламному ролику для російського видання Meduza. Використовувати нашу трагедію, щоби викликати співчуття до росіян, – цілковита ганьба", – наголосили в МЗС.

Речник відомства Георгій Тихий закликав "негайно видалити весь рекламний контент" та наголосив, що "українці, чиє горе було цинічно використане, заслуговують на вибачення".