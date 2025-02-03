Латвія передала Україні 100 FPV-дронів власного виробництва у межах громадської ініціативи

Про це повідомляє посольство України в Латвії.

Кошти на закупівлю дронів були зібрані, зокрема, завдяки благодійній ініціативі міністра закордонних справ Латвії Байби Браже. У травні 2024 року вона взяла участь у Ризькому напівмарафоні й закликала співгромадян жертвувати на безпілотники для ЗСУ. Наразі проєкт, який реалізують посольство України в Латвії та латвійський благодійний фонд Ziedot.lv, вже зібрав близько 130 тисяч євро.

За координації Посольства України в Латвії ці безпілотники будуть передані безпосередньо двом українським військовим частинам – 21-й бригаді ЗСУ та бригаді Національної поліції України "Лють".

Посол України Анатолій Куцевол зазначив, що безпілотники – це дійсно ефективний спосіб ведення бойових дій. За його словами, БПЛА стали в пригоді з перших місяців війни, дозволяючи знищувати ворожу бронетехніку та танки.

"Придбання одного такого безпілотника може знищити ворожу військову техніку на мільйони доларів. Таким чином, ми допоможемо українським захисникам завдавати уражень живій силі та техніці російських окупантів, підтримуючи при цьому економіку Латвії та місцевих виробників безпілотників", - зауважив посол.