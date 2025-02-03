Держмистецтв оголосило конкурс для перекладачів на премію імені Кочура

Про це йдеться на сайті Держмистецтв.

1 лютого розпочався прийом документів на конкурс на здобуття Премії імені Григорія Кочура. Премія присуджується щорічно 17 листопада до дня народження митця на конкурсних засадах за найкращі переклади українською мовою визначних творів світової поезії та вагомі перекладознавчі праці у сфері українського художнього перекладу.

Грошова винагорода до премії виплачується у розмірі 20 тис. гривень.

На здобуття премії можуть претендувати нові оригінальні твори авторів або колективу авторів, оприлюднені у завершеному вигляді протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за пів року до їхнього висування на здобуття Премії.

Також у Держмистецтв нагадали, що на здобуття Премії не висуваються твори, які вже були відзначені іншими преміями або державними нагородами, а також Премія не присуджується посмертно.

Пропозиції на здобуття Премії можуть подати творчі спілки, асоціації, наукові, національно-культурні, національно-просвітницькі товариства, літературні об’єднання, редакції періодичних видань, видавництва, громадські об’єднання, що здійснюють діяльність у сфері культури, вчені ради закладів вищої освіти та наукових установ.

Прийом документів триватиме до 1 червня 2025 року.