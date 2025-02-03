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Головна Культура Держмистецтв оголосило конкурс для перекладачів на премію імені Кочура

Держмистецтв оголосило конкурс для перекладачів на премію імені Кочура

Дар'я Тарасова
3 лютого, 2025 понедiлок
14:04
Культура

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти розпочало прийом документів на конкурс на здобуття Премії імені Григорія Кочура 2025 року

Зміст

Про це йдеться на сайті Держмистецтв.

1 лютого розпочався прийом документів на конкурс на здобуття Премії імені Григорія Кочура. Премія присуджується щорічно 17 листопада до дня народження митця на конкурсних засадах за найкращі переклади українською мовою визначних творів світової поезії та вагомі перекладознавчі праці у сфері українського художнього перекладу.

Грошова винагорода до премії виплачується у розмірі  20 тис. гривень.

На здобуття премії можуть претендувати нові оригінальні твори авторів або колективу авторів, оприлюднені у завершеному вигляді протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за пів року до їхнього висування на здобуття Премії.

Також у Держмистецтв нагадали, що на здобуття Премії не висуваються твори, які вже були відзначені іншими преміями або державними нагородами, а також Премія не присуджується посмертно.

Пропозиції на здобуття Премії можуть подати творчі спілки, асоціації, наукові, національно-культурні, національно-просвітницькі товариства, літературні об’єднання, редакції періодичних видань, видавництва, громадські об’єднання, що здійснюють діяльність у сфері культури, вчені ради закладів вищої освіти та наукових установ.

Прийом документів триватиме до 1 червня 2025 року.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
мистецтво
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