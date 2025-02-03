На Дніпропетровщині затримали волонтера, який за $11 тис. обіцяв знайомому групу інвалідності
На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який запропонував знайомому допомогу в отриманні фіктивної групи інвалідності, щоби той уникнув мобілізації
Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.
Підозрюваний – член правління одного з благодійних фондів.
"За даними слідства, підозрюваний запропонував знайомому за 11 тис. доларів США вплинути на рішення членів лікарської комісії щодо присвоєння йому фіктивної групи інвалідності. Це дало б можливість військовозобов’язаному отримати відстрочку від мобілізації", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка затримали під час отримання зазначеної суми.
Під час обшуків у нього вилучили документацію, гроші та мобільні телефони.
Волонтеру оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України). До суду скеровано клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше на Тернопільщині 23-річний місцевий запропонував знайомому за 15 тис. доларів США виготовити документи, які б дозволили уникнути мобілізації. Його судитимуть.
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