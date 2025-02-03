"Військовослужбовець зобов'язаний був застосувати зброю", – член оборонного комітету ВР Федієнко про вбивство співробітника ТЦК на Полтавщині

Про це Еспресо сказав член оборонного комітету ВР, голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі Олександр Федієнко.

Він зазначив, що не розуміє, чому співробітник ТЦК не застосував зброю, коли йому погрожували.

"По-перше, це трагедія, коли загинув працівник ТЦК. Але при цьому треба розуміти, що зараз війна. І якщо до військовослужбовця, який перебуває при виконанні завдання, наближається людина зі зброєю, військовослужбовець зобов'язаний був застосувати зброю. Ну, з урахуванням статуту і всіх попереджувальних механізмів. Чому він цього не зробив, мені незрозуміло", – сказав нардеп.

За його словами, право на застосування зброї працівниками ТЦК урегульовано чинним законодавством.

"Це все урегульовано чинним законодавством. Є відповідний статут, є відповідні розпорядження. Тобто, якщо він перебуває при виконанні якогось завдання, або, наприклад, охороняє військовозобов'язаних, яких передислоковують до якогось місця навчання тощо, то відповідно до статуту, якщо є відповідне розпорядження і накази, військовослужбовець має право на застосування зброї", – висловився політик.

Що передувало

У суботу, 1 лютого, на автозаправній станції у Пирятині невідомий чоловік підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, зловмисник вистрілив у військовослужбовця. Від поранення чоловік загинув на місці.

Інцидент стався під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру.

Пізніше правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця.