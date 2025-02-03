Правозахисниця Денісова дала пораду обмежено придатним, хто не пройшов ВЛК до 5 лютого

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

Вона дала пораду, як уникнути можливих неприємностей на період, поки термін проходження ВЛК офіційно не продовжено.

"Зараз можна скористатися можливістю, що от буквально на тому тижні Кабінет Міністрів вніс постанову, яка вносить у порядок скерування на ВЛК деякі зміни. І відтепер, якщо ТЦК та СП вручила повістку на проходження ВЛК, то людина, військовозобов’язаний може скористатися і сам подати запит на ВЛК. Тобто про що йде мова? Якщо людина використовує застосунок Резерв+, то вона може зайти в Єдиний реєстр призовників, військовослужбовців та резервістів, створити там свій електронний кабінет, оновити всі дані і там зробити запит", - сказала вона.

Людмила Денісова зауважила, що в такому разі військовозобов’язаний може прийти на ВЛК за запрошенням у Резерв+, а не за повісткою, яку вручили працівники ТЦК.

"І що цікаво: якщо ТЦК та СП вручила вам цю повістку на ВЛК і, наприклад, призначила 15 лютого, а ви до цього 15 лютого встигнете подати свій власний запит, то це буде, по-перше, що ви прийняли і не відмовились. І це не буде порушення, якщо ви не прийдете в той час, коли вам ВЛК призначила ТЦК та СП. А прийдете тоді, коли електронна черга сформує вам в застосунку Резерв+ таке запрошення", - розповіла правозахисниця.