У Раду внесуть законопроєкт щодо термінів проходження ВЛК обмежено придатними, - ОП
В оборонному Комітеті Верховної Ради буде зареєстровано законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК обмежено придатними особами
Про це написала заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук у Telegram.
За її словами, у законопроєкті йдеться про дві речі:
- Термін для обов'язкового проходження ВЛК мають продовжити ще на чотири місяці, тобто крайній строк перенести на початок червня.
- Обов'язок проходити ВЛК не стосується обмежено придатних осіб до 25 років.
"Дякую голові оборонного комітету Олександру Завітневичу за конструктивність і оперативність. Дуже прошу народних депутатів підтримати даний законопроєкт", - підсумувала вона.
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