У Раду внесуть законопроєкт щодо термінів проходження ВЛК обмежено придатними, - ОП

Про це написала заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук у Telegram.

За її словами, у законопроєкті йдеться про дві речі:

Термін для обов'язкового проходження ВЛК мають продовжити ще на чотири місяці, тобто крайній строк перенести на початок червня.

Обов'язок проходити ВЛК не стосується обмежено придатних осіб до 25 років.

"Дякую голові оборонного комітету Олександру Завітневичу за конструктивність і оперативність. Дуже прошу народних депутатів підтримати даний законопроєкт", - підсумувала вона.