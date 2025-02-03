У Москві пролунав вибух в елітному ЖК: є загиблий і поранені
Уранці 3 лютого у житловому комплексі "Алые паруса" у столиці РФ Москві стався вибух, унаслідок чого відомо про загиблого і поранених. Росіяни кажуть, що вибухнув "невстановлений пристрій"
Про це інформують російські пропагандистські ЗМІ та телеграм-канали.
Повідомлення про "хлопок" на першому поверсі ЖК у Москві почали надходити близько 09:00. Наразі на місці працюють декілька екіпажів швидкої допомоги й пожежники. Очевидці вважають, що вибух стався у ліфтовому холі висотної вежі.
Унаслідок інциденту загинула одна людина, ще щонайменше п'ятеро зазнали поранень.
Як стверджує джерело російського телеграм-каналу "112", ймовірно, вибух відбувся тоді, коли в під'їзд зайшов один із мешканців з охоронцями. Попередньо, саме він і загинув. У загиблого під час вибуху сильно пошкоджено обличчя, його особу поки не встановили.
Водночас паблік "ВЧК-ОГПУ" пише, попередньо, жертвою вибуху в ЖК міг стати Армен Саркісян, який був президентом Федерації боксу так званої ДНР та засновником вірменського добровольчого батальйону "Арбат", який воює у складі російської армії в Україні.
За даними телеграм-каналу, власники однієї з квартир у ЖК заявили, що здавали її саме Саркісяну. Його тіло поки що не впізнали.
Тим часом Mash стверджує, що Саркісян живий, зараз його відвезли в реанімацію. Телеграм-канал повідомляє, що він займався підготовкою російських військових в окупованій Горлівці. Саркісян нібито у розшуку в Україні, раніше мав українське громадянство.
Крім того, як пише Baza, один із постраждалих, 49-річний Олег К., перебував у базі "Миротворця". За даними ВЧК-ОГПУ, йдеться про Олега Каспіровича - колишнього заступника командира окремого загону спецпризначення управління Кримського територіального командування ВВ МВС.
Тг-канали повідомляють, що однією із версій події є замах. Водночас в оперативних службах Росії заявили, що причиною інциденту в ЖК "Алые паруса" став вибух невстановленого пристрою. Щодо події там порушили справу.
Джерело в правоохоронних органах розповіло "РБК-Росія", що за основною версією, вбивство в ЖК має замовний характер. За попередніми даними, в холі будівлі спрацював радіокерований вибуховий пристрій.
"Очевидно, що вибух був заздалегідь підготовлений, наразі правоохоронні органи вивчають записи з камер відеоспостереження", - сказало джерело.
- У листопаді 2024 року в Москві також стався вибух у п'ятиповерховому будинку, внаслідок чого були поранені. За словами фахівців, причиною інциденту не був вибух побутового газу.
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