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Головна Кримінал СБУ оголосила підозри у справі розкрадання 1,5 млн грн, призначених на ремонт укриття ліцею

СБУ оголосила підозри у справі розкрадання 1,5 млн грн, призначених на ремонт укриття ліцею

Світлана Кравченко
3 лютого, 2025 понедiлок
12:18
Кримінал

Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів КМДА, які були виділені на ремонт укриття для ліцею. У злочині підозрюють посадовицю Шевченківської РДА, інженера та підрядника

Зміст

Про це інформують пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора.

Як установило розслідування, до організації оборудки причетна очільниця місцевого управління освіти. Посадовиця залучила до незаконної діяльності директора афілійованої будівельної компанії.

Так, навесні 2022 року чиновниця уклала з ним договір на капітальний ремонт підземного укриття навчального закладу на майже 4 млн гривень. Утім, за матеріалами справи, протягом року реконструкції фігуранти вкрали 38% від цієї суми.

Для реалізації схеми посадовиця і підрядник штучно завищили вартість робіт, а після їх завершення підписали відповідні акти. Також чиновниця залучила ще одного спільника – інженера технагляду, який зробив фіктивний висновок на відповідність витрачених коштів до зробленого ремонту.

Загальна вартість ремонту укриття в одній зі шкіл Шевченківського району столиці становить майже 4 млн грн. Натомість встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають зазначеним в документах. Відповідно до висновку експертів загальна вартість робіт завищена на майже 1,5 млн грн.

Начальниці управління освіти Шевченківської РДА та інженеру з технічного нагляду повідомили про підозру у службовій недбалості. Директору підрядної організації інкриміновано привласнення бюджетних коштів.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів, а також відсторонення від посади начальниці управління освіти Шевченківської РДА.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
Новини
Україна
СБУ
поліція
новини Києва
Офіс генпрокурора
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