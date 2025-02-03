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"Я маю віддати ще більше": Білл Ґейтс заявив, що виділив понад $100 млрд на боротьбу з хворобами

Марія Науменко
3 лютого, 2025 понедiлок
08:39
Світ Білл Гейтс

Засновник Microsoft Білл Ґейтс оголосив, що його благодійний фонд витратив понад 100 млрд доларів на боротьбу з виліковними хворобами й на проєкти зі зменшення бідності

Зміст

Про це він розповів в інтерв'ю BBC.

Він зазначив, що має намір продовжувати жертвувати.

"Я пожертвував понад 100 млрд доларів, - наголосив мільярдер, - але я маю віддати ще більше".

Хоча планувалося оголосити цю цифру під час 25-ї річниці Фонду в травні, Ґейтс вирішив розкрити цю інформацію раніше в ексклюзивному інтерв'ю для BBC.

Як зазначили у виданні, сума його пожертв приблизно дорівнює всій економіці Болгарії або вартості будівництва газопроводу HS2. Для порівняння, це також еквівалентно одному року продажів компанії Tesla.

Співзасновник Microsoft і його колега-філантроп Уоррен Баффет об'єднали свої кошти через Фонд Ґейтса, який він заснував разом з колишньою дружиною Меліндою. 

За словами Ґейтса, філантропія стала невіддільною частиною його життя завдяки маминій пораді: "З багатством приходить відповідальність за його розподіл".

Він зазначив, що йому подобається роздавати гроші, і додав, що близько 60 млрд доларів з його статків вже було спрямовано до Фонду.

Ґейтс також розповів, що планує залишити "переважну частину" своїх статків своїм трьом дітям. Відповідаючи на запитання, чи будуть його діти бідними після його смерті, він з усмішкою запевнив: "Не будуть. В абсолютному вираженні вони будуть жити добре, у відсотковому вираженні це не гігантська цифра".

  • Американський бізнесмен і засновник корпорації "Майкрософт" Білл Гейтс минулого року висловив переконання, що протягом найближчих 5 років технологія штучного інтелекту стане революційною для усіх жителів світу.

 

Теги:
Новини
Економіка
Білл Гейтс
США
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